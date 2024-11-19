明年航空貨運長約價看漲　但現貨價、中美與中歐航線疑慮高

▲航空貨運明年長約價有機會調升兩成。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上周在邁阿密舉行的TIACA航空貨運論壇，美國聯合貨運公司(United Cargo)總裁簡‧克雷姆斯(Jan Krems)表示，航空運費將在未來幾個月上漲，並有可能在2025年全年保持高位。數據公司Rotate的執行長Ryan Keyrouse在接受The Loadstar訪問時則指出，在全球範圍內，會看到供需緊張，但有一些貿易通道受到比以前更大的限制，比如中美與中歐航線。

國內大型攬貨公司指出，今年航空貨運運價全年都維持在疫前的倍數以上水平，明年長約價估計會進一步調升，但是現貨價與美國關稅疑慮卻是讓攬貨業非常憂心的，被評估明年有可能仍維持20%成長率的電商業，明年面臨美國關稅提高、免稅額降低雙重打壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另電商業因為成本考量，今年紛紛在美國設艙，分散運貨，原本空運七成、海運三成的配比，可能轉成海運七成、空運三成。

另外像字節跳動(TikTok)在電商業排行已名列第二，該公司正全力加強東南亞的電商業務，也增加在東南亞國家的採購，讓整個供應鏈出現很大的轉變，對攬貨業攬說，賺取價差的空間變小，雖然航空公司宣稱明年供給僅增加4.4%，但其實4.4%是很高的數字，一條航線每周增加一百噸運力，就有可能讓運價大幅下跌，因此明年現貨市場非常堪慮，有些航線運價可能崩盤，而航空公司都是將長約貨簽到近七成，確保其獲利。

美國聯合貨運的克雷姆斯，今年對航空公司來說，紅海真的幫了航空業大忙，巴拿馬也幫了一點忙，而他認為紅海危機還沒有真正結束。

Keyrouse表示，如果需求增長快於供應，利率就會上升。儘管未來幾個月全球平均匯率可能會上升，但並非所有貿易通道都能獲得同樣的好處。

他表示，儘管全球運價都在上升，但在北美回到中國後，運價卻大幅下跌。在全球範圍內，會看到供需緊張。但有一些貿易通道受到比以前更大的限制，比如中國到北美或中國到歐洲。

航空公司估計，更嚴格的電子商務監管可能會讓Temu和Shein等公司將增長重點放在滲透率較低的市場上，例如東南亞每人消費1.4 公斤電子商務，但是北美市場是3.3公斤，歐洲是2.7 公斤，所以如果你在東南亞每人增加1公斤，就會增加很多電子產品。這些市場有很大的增長潛力，拉丁美洲也是一個替代選擇。