00878再加碼華碩2754張　00944換血24檔增聯發科、兆豐金

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有150萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）持續換股中，今（19）日大幅調節金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881），持續回補聯電（2303）；野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）同樣大換股今日生效，50檔成分股手換24檔、換股比率48%。

依照00878發行公司國泰投信官網公告，今日00878減碼國泰金9241張、富邦金7153張、遠傳1983張、台灣大1606張、可成5000張、統一2795張等6檔個股；今日加碼有聯詠1257張、瑞昱663張、聯電12992張、世界先進1940張、正新8060張、上海商銀4268張、華碩2754張等7檔個股。

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00878追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，每年5月、11月定期調整兩次，之前幾波換股增刪成本份都控制在3至4檔左右，本次調整則落在11月26日生效。

00944換股名單出爐，50檔換24檔、換股比率48%，成分股異動或權重調整將自今日起生效，本次納入24檔成分股，包含：大成、卜蜂、統一、葡萄王、台肥、三陽工業、仁寶、廣宇、華碩、漢唐、聯發科、榮運、台灣高鐵、彰銀、新產、統一證、兆豐金、順達、材料-KY、崇越、寶雅、台燿、洋基工程、百和。

刪除24檔成分股，包含：環泥、長榮鋼、聯電、聯強、超豐、義隆、永豐金、遠百、潤泰全、華立、聯陽、京鼎、日月光投控、致伸、和碩、世界、矽格、台郡、台表科、矽創、長華、至上、南茂、中保科。

00944經理人林怡君表示，川普的「企業減稅」有利企業經營方針但關稅政策可能致使通膨提升，進一步增加聯準會乃至全球央行的壓力，實際上利率若維持一定以上水準，則能擴大金融業存放利差，對於金融業的本業經營是有利的， 加上川普勝選後可能解除金融管制，未來發展前景值得關注；另一方面，「加徵關稅」雖然對全球供應鏈產生壓力，然而短期內美國進口業者會因「預期心理」而提前拉貨，急單將消化運力而推升運價，對於航運股是好消息。

