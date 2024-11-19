建立良善亞太地區金融機構交流平臺　第40屆ABA會員大會圓滿落幕

▲為期兩天的第40屆ABA會員大會暨研討會今（19）日於臺北圓滿落幕，ABA會長暨中國信託金控副董事長吳一揆（左）致贈感謝狀予辜朝明（右）。（圖／ABA提供）



記者陳瑩欣／台北報導

為期兩天的第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會今（19）日於臺北圓滿落幕，除了邀請備受各界推崇的經濟學家辜朝明與會且安排多場研討會，探討銀行轉型之經營理念與因應策略，以及亞洲銀行跨境商業策略外，中華民國副總統蕭美琴亦出席昨（18）日歡迎晚宴，蕭美琴副總統感謝辜濓松先生在創辦ABA扮演重要角色，第40屆亞洲銀行家協會能在臺灣舉辦盛會深感榮幸，非常歡迎也感謝全球金融領導人齊聚一堂，與臺灣建立活絡的商業貿易關係。本屆大會主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」，呼應綠色金融行動計畫3.0的政策，旨在推動減少碳排，促進金融業與企業落實共同的永續發展目標。

▲ABA邀請日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明出席第40屆會員大會暨研討會，解析美國、日本和中國大陸經濟當今面臨的挑戰。（圖／ABA提供）

本屆的ABA會員大會暨研討會共計逾20國金融領袖齊聚臺灣，研商「邁向永續的未來」，中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）董事辜仲諒亦於歡迎晚宴中提及ABA長期為了促進區域經貿合作而努力，至今已經40餘年，第40屆的會員大員重回臺灣舉辦，具有特殊意義。ABA為中國信託金控創辦人辜濓松於1981年創立，以全球金融發展貢獻為己任，辜仲諒董事特別期勉中國信託應該承接使命，持續為全球金融蓬勃發展，盡一己之力。

今日的活動中特別邀請日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，解析美國、日本和中國大陸經濟當今面臨的挑戰；除了分享美國大選的後續情勢，辜朝明先生亦借鏡1990 年後日本和 2008 年後西方的經驗，提出中國大陸房地產泡沫化之解方。主辦單位亦安排中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）總經理楊銘祥擔任「CEO論壇」的座長，與菲律賓中華銀行執行副總裁兼首席創新長Lito Villanueva、亞洲信用評等機構協會（ACRAA）主席Atsushi Masuda、麥肯錫新加坡資深合夥人Vinayak HV等金融業代表探討銀行業轉型的因應之道。今年議程新增交流座談環節，透過工作坊的形式，分享跨境業務策略的成功經驗，促進跨國金融機構之間的合作與聯盟。

▲第40屆ABA 會員大會暨研討會「CEO論壇」由中國信託銀行總經理楊銘祥擔任座長，分析銀行轉型的過程與未來。（圖／ABA提供）

此外，外交部政務次長田中光特地出席惜別晚宴，對各國與會人員及各國駐臺代表處致意，田中光政務次長表示，此屆ABA會員大會暨研討會促進亞太地區銀行業實現永續成長與繁榮，並建立良善國際夥伴關係，體現臺灣對全球金融合作之奉獻。除了金融合作之外，也希望在各領域都能一起茁壯繁榮。

中國信託銀行為本屆主辦銀行，於會場展示最新研發的「AI客戶助理」，供與會人員進行體驗。「AI客戶助理」整合中國信託內部專家知識系統、跨知識檢索技術能力，並運用機器視覺、生成式AI整合資產配置模型開發而成，如同真人般能主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表、分析投資市場趨勢等。「AI客戶助理」中英文都能通，擬真互動理財諮詢，吸引來自各國與會人士的踴躍體驗。

本屆ABA會員大會暨研討會由中國信託銀行、中華民國銀行公會與ABA共同舉辦，共計250位來自各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表出席支持，下屆ABA會員大會將於不丹王國舉行。ABA將持續為亞太地區金融產業的健全發展與政策協調，進而支援區域經貿活動與投資合作，以達成促進亞洲區域經濟發展為目標而努力。