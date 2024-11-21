1-10月我對泰出口破百億美元　貿協連5年以泰國台灣形象展助攻

▲去年泰國台灣形象展的熱絡場面。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年1-10月我輸泰貨品破百億美元，年增率達19%，外貿協會指出，今(21)日將在曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉辦的泰國台灣形象展，是連續5年，6度在泰國舉辦，要幫業界持續搶攻泰國市場，泰國作為東協成員國中僅次於印尼的第二大經濟體，疫後經濟發展整體呈現溫和成長的趨勢，尤其受到觀光業強勁復甦的帶動，今年經濟成長率預估為2.7%，明年有望達3%。

泰國具備良好的地理位置優勢及穩定的勞動力資源，並擁有多元化的產業結構，涵蓋從傳統農業到現代工業，特別是在汽車製造、電子產品、食品加工及旅遊業等領域表現突出，為台灣企業提供豐富的商機。

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自2017年起，泰國政府推動「泰國4.0」政策，進一步推動國內科技創新與高附加價值產業的發展。在疫情的衝擊下，泰國對於永續發展的需求更加迫切，除了經濟發展外，更需應對疫情與氣候變遷所帶來的挑戰。因此，泰國於 2021年正式批准「生物、循環、綠色」(BCG)經濟模式，並與「泰國4.0」政策相結合，聚焦在食品、農業、醫療保健、能源、生物化學、旅遊及創意產業等領域的科技推動及國際

合作。

台灣在半導體、智慧製造、綠能科技產業方面具備優勢，與泰國目前發展的產業與技術具有高度的互補性。

依據我國財政部統計，2023年台泰貿易總額為 162.4億美元，較2022年成長17.3%；我國對泰國出口108.6億美元，年增43.8%；我國自泰國進口53.8億美元，年減14.5%。泰國為我國第 13大貿易夥伴與第10大出口市場。

2024年1至9 月台灣與泰國貿易總額為134.5億美元，較上年同期成長17.8%；其中出口金額為86.8億美元，成長17.7%；我國自泰國進口47.7億美元，成18%。根據前述貿易數據顯示，台泰的經貿關係持續深化，並呈現穩步上升的趨勢。

泰國是台灣在東南亞的重要貿易夥伴，今年已是第六度在泰國舉辦台灣形象展(今年1-10月我輸泰貨品破百億美元 貿協連5年以泰國台灣形象展助攻(2018、2020、2021、2022、2023）。透過這次展覽，台灣不僅能展示在高科技、智慧生活和文化創意等方面的先進技術，促進雙方多元領域的互動，更能透過台灣的科技與創新實力，支持泰國加速實現產業轉型的政策目標，進?步深化雙邊經貿連結。展覽期間還將舉辦多場產業交流論壇，不僅豐富了展覽的內容，為台灣企業提供全方位的商機平台，促成台泰雙方在多元領域的長期合作與共同發展。

台灣形象展自2017年首次舉辦以來，今年已邁入第8個年頭，即使在嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間，活動仍持續透過線上形式舉行。除了在東南亞多國舉辦之外，2022年台灣形象展首度進駐美國華府，2023年拓展至日本東京，2024年更前往德國柏林舉辦。截至目前，已成功舉辦36場次(含線上和線下)，歷年來，已吸引約5,344家台灣企業共襄盛舉，累計超過78萬人次觀展，並促成近22億美元的商機。