快訊／5張7-8月千萬發票沒人領 嘉義停車100元中大獎

今年9-10月統一發票即將在下周一（25日）開獎，不過財政部統計7-8月統一發票兌領情況發現，還有5張千萬元特別獎沒有人來領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎。若加上4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲明年1月6日前要領走，以免和財神爺擦身而過。

輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒 憂台積電拖下水

在NVIDIA發布財報後，知名半導體分析師陸行之發文表示，NVIDIA盤後小跌，盤後表現比上季度好，不過分析師胃口越來越大，公司越來越難為了，他也憂心半導體業整體何時會和AI熱潮脫鉤，脫鉤後是否會拖台積電下水。

下市可能性再增！ 美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

根據外媒報導，對於看好美超微的多頭來說，現在的局面是一個毀滅性的發展，美超微要求額外時間提交必要財務報表的請求已被拒絕，可能導致美超微從交易所下市。根據最新消息，美超微電腦已經收到了納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司「不符合納斯達克上市規則5250(C)(1) 」。

你有領到？ 人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到嗎？104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元，其中以半導體業103.5萬元最多，若以職務來看，則以類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元最高。

年終獎金掀牌！企業預期1.12個月 金融業1.88個月13連霸

2024年接近尾聲，大多數員工都相當關心今年可以領到多少年終獎金，根據104人力銀行調查，有99.5％企業預期會發年終，平均發放1.12個月，與去年相比約略增1.2天薪資；其中，以金融業1.88個月居冠、住宿餐飲業0.69個月最低。

明年好薪情？企業預期加薪3.2％ 顧問會計法律業調幅最高

2024年進入尾聲，不少上班族對今年年薪不滿意、期待明年有加薪的機會，104人力銀行調查，明年有近5成企業預期會調薪3.2％，平均每月加薪1491元，其中以顧問會計法律業調幅4.1％最多。

兆豐銀應援中華隊 統一獅卡日本消費5%回饋

歡慶中華隊前進東京！身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行的兆豐銀行，也宣布祭出5%優惠，賽事進行期間(11月21日至25日)只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的2%現金回饋無上限以外，再加碼送出3%現金回饋(每人加碼部分最高可獲得500元)，讓熱血球迷看球之際，還能放心血拚，大賺優惠！

勞發署北分署又傳霸凌 勞動部：勞檢結果由新北勞檢處說明

勞動部勞發署北分署1名39歲吳姓員工疑似不堪職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，但她的道歉聲明再次引發眾怒，事件尚未平息，又傳出北分署霸凌狀況再加一，對此，勞動部表示，因需查證相關資料及詢問相關人員，刻正辦理中，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。

集保「股務事務e櫃台」明年上線 建構4e生態系

集保結算所規劃建置「股務事務e櫃台」（eCounter），提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，無需親自前往辦理。該服務預計於明（114）年3月完成系統開發，並推動公開發行公司簽約使用，將於5月15日正式上線。

微星布局智慧建築市場 充電樁導入新建案

電競大廠微星積極進軍智慧建築及電動車充電市場，今天宣布將與智慧建築系統供應商宗益科技及築億建設合作，在新北市2項新建案導入微星充電樁。