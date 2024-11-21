年終獎金掀牌！企業預期1.12個月　金融業1.88個月13連霸

▲99.5％企業預期今年會發年終。（示意圖／ETtoday資料照）
記者廖婕妤／台北報導
2024年接近尾聲，大多數員工都相當關心今年可以領到多少年終獎金，根據104人力銀行調查，有99.5％企業預期會發年終，平均發放1.12個月，與去年相比約略增1.2天薪資；其中，以金融業1.88個月居冠、住宿餐飲業0.69個月最低。
104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，景氣走出谷底，但並非產業全面繁榮，使得年終僅較去年小幅增加，高薪產業則高度集中於受惠於AI熱潮的科技業，非工程職想拼高薪，業務力成為關鍵。
104人力銀行調查也顯示，今年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。雖然預估今年經濟成長率3.9%優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近10年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。
觀察各產業年終發放的狀況，104人力銀行調查指出，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅0.69個月最低，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，多為中小型企業能提供經濟性福利較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。
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