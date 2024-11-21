兆豐銀應援中華隊　統一獅卡日本消費5%回饋

「5」力全開拚奪冠！兆豐統一獅卡應援中華隊，推出日本刷卡限時最高5%回饋活動。(資料照片)

記者巫彩蓮／台北報導



歡慶中華隊前進東京！本屆世界棒球12強賽，台灣之光中華隊一路勢如破竹殺進四強，舉國歡騰之際，不少民眾也紛紛熱血搶訂前往東京的機票，希望能近距離為中華隊加油，集氣奪下世界冠軍！身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行的兆豐銀行，也宣布祭出5%優惠，力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，賽事進行期間(11月21日至25日)只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的2%現金回饋無上限以外，再加碼送出3%現金回饋(每人加碼部分最高可獲得500元)，讓熱血球迷看球之際，還能放心血拚，大賺優惠！

兆豐銀行慧眼識英雄，因攜手統一獅球團發行聯名卡，長年來祭出眾多購票及週邊商品優惠造福球迷，此次鑒於球團王牌陳傑憲不僅身為中華隊隊長領軍參賽，球團眾多明星球員也同樣赴賽為國爭光，因此兆豐銀行也立即強力應援，推出日本實體消費限時最高5%回饋來力挺猛獅五帥，發揮聯名發卡行的超強即時戰力。

除了加碼現金回饋，兆豐銀行也為赴日觀賽的球迷們匯集眾多日本消費好康，例如日本百家連鎖家電如Bic Camera、YAMADA、Sofmap及KOJIMA等商店刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿5,000日圓可享10%折扣(最高可折10,000日圓)；想去東京鐵塔看壯麗市景，也可享主甲板展望台購票30%折扣及紀念品購物10%折扣，讓球迷觀賽之餘也能暢遊東京，盡情旅遊。

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兆豐銀行也提醒民眾，若忘記帶實體信用卡，也可以透過兆豐行動銀行APP，於行動支付選項中綁定「兆豐統一獅聯名卡」實體消費，同樣也可享有上述優惠，讓卡友一機在手，輕鬆暢遊，共同為中華隊劍指世界冠軍集氣加油！

