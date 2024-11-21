永義房屋林洪鈴用誠實與貼心服務　解決住戶的漏水疑慮

▲林洪鈴用誠實、貼心的服務，不僅解決物件漏水疑慮，也贏得買賣雙方的認同與信任。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

遇到中古屋漏水問題要怎麼解決？這是許多購屋族擔心的問題，不僅要花錢修理，若漏水涉及其他住戶更是麻煩，永義房屋豐原豐勢鑫旺加盟店副店長林洪鈴今年中就遇到類似的狀況，在她周全的服務下解決漏水疑慮，並誠實跟買方說明，也說服賣方簽約時留下修繕款，完美的服務讓買賣雙方都滿意。

這個在台中南屯的委售物件，委託時林洪鈴就發現因繼承關係，屋主竟高達12人，此外物件多年無人居住，需恢復屋內的水、電、瓦斯，才能檢查屋況，且9樓住戶更向她反映自家浴室有漏水問題，可能是因為10樓的關係，請她協助確認。

樓下有漏水疑慮，林洪鈴不僅告知賣方，也在帶買方看屋時主動說明，並承諾買屋後真的發生漏水，將協助解決。所幸，9樓住戶後來表示漏水應該跟10樓無關，但林洪鈴為避免買賣雙方後續可能有漏水糾紛，說服賣方將成交價金撥出一部分作為修繕保留款，如果交屋後確實沒有狀況就會返還給賣方，而買方也感謝經紀人的主動告知漏水疑慮，雙方都相當認可這樣的貼心服務。

抱持誠實、不隱瞞的態度，主動告知房屋所有已知資訊，是林洪鈴從業的堅持，也教育團隊要遵循這樣的原則。對她來說，就像是永慶房產集團最新品牌廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴。」秉持誠實原則服務客戶，提供周全的貼心服務，這就是贏得客戶認同與信任的不二法門。

▲除了從自身做起，林洪鈴也教育團隊服務顧客時，要站在買賣雙方的角度思考，讓雙方都能有良好的購售屋體驗。（圖／永慶房產集團提供）

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