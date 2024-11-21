虛擬資產管理辦法上路　 26家業者明年9月底完成登記

▲金管會。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

洗錢防制法第6條於今年7月31日修正通過，增訂提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP）登記制及非法業者的刑事責任，26家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP應於明年3月31日前向金管會辦理登記，並於9月30日前完成登記。

金管會所研定VASP登記辦法草案，配合修正VASP洗防辦法，規範虛擬資產服務商之業務類別及分業登記制度、登記之條件及程序、業者管理及過渡條款等事項，相關重點如下：

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虛擬資產服務商之業務類別及分業登記制度：虛擬資產服務商應按其經營之業務類別，包含虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商，分別辦理洗錢防制登記。

登記之條件及程序：負責人或實質受益人之消極資格條件、申請登記之文件及程序、開始營業之期限及終止業務之程序、不予登記及撤銷或廢止事由、申請文件之變更程序。

業者管理：虛擬資產服務商應遵守之一般遵循事項，包含法令遵循、留存法幣義務、資訊系統與安全、客戶申訴處理、資訊公告揭露及記錄保存等事項；虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商之應遵循事項。

過渡條款：已完成洗錢防制法遵聲明之VASP應於明年3月31日前向金管會辦理登記，並於同年9月30日前完成登記。