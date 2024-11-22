台灣精品引領綠色製造風潮　台泰攜手推動製造業轉型

▲台灣精品講者與泰國工業聯合會董事Dr. Somsit Moonsatan及外貿協會行銷專案處處長李文鉦(右四)合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／綜合報導

台灣精品於11月20日至23日在曼谷舉辦的泰國國際金屬加工機械暨工具機展(METALEX)展出12家得獎臺灣企業的亮點產品，呈現台灣製造的精湛實力與創新能力。泰國作為東南亞地區的重要製造中心之一，依靠其成熟的供應鏈、相對廉價的勞動力以及地理優勢，成為了全球電子和汽車製造的樞紐。

為爭取泰國製造業在工業4.0及永續浪潮轉型下的商機，台灣精品除展出先進金屬加工技術外，各項解決方案亦緊扣永續製造。

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展覽首日下午，台灣精品舉辦了「Innovate for Green Metalwork」產品發表會，內容聚焦金屬加工與永續製造的發展趨勢，吸引眾多業界人士與媒體關注，台灣5家頂尖企業包括榮田精機、成祐精機、岡豐、英貴爾及士林電機，都在會中分享其具環保特色的產品與解決方案。

作為知名CNC立式車床製造商，榮田精機指出汽車產業的碳排放佔全球製造業的10%以上，因此他們積極與汽車零配件供應商合作，優化製程，減少人力負荷及機器循環時間，為永續製造奠定基礎。

成祐精機則表示，其伺服驅動的拉削機比傳統的液壓驅動系統節能40%，並大幅降低了噪音污染，能為金屬加工業提供更環保的解決方案。

岡豐發表的3D機械手臂切割焊接複合機可將原先需耗時數小時的工程縮短至幾分鐘，顯示出其協助泰國製造業邁向淨零目標的強大潛力。

英貴爾表示其「單定位板」具備高穩定性、高精度及節能等特點，與機械手臂和控制系統協作，能夠快速、準確地夾取工件，實現智慧自動化生產。

士林電機則展示了最新的伺服馬達，藉由優化後的演算法，使馬達能在不同頻率下實現高效且節能的運作，助製造業降耗減碳。

泰國今年正式制定了《氣候變遷法》(Climate Change Act)，計劃於2065年實現淨零排放，這對泰國製造業來說是一項重大挑戰，代表各個產業的工廠都必須加速轉型，在追求提升生產的同時，兼顧達成永續發展的目標。

對台灣的金屬加工產業而言，《氣候變遷法》則帶來了新的市場契機，外貿協會行銷專案處處長李文鉦在發表會開場致詞中表示，台灣和泰國應攜手推動製造業的轉型，為雙方市場的永續未來共同努力。

今年台灣精品館展品類別多元，機械設備類有榮田精機、岡豐、聯達智能、成祐精機、協易機械及金豐機器，零組件方面有上銀、英貴爾、士林電機及正鉑雷射，工業物聯網品牌則有精聯，另有凱士士的工業用配件。這些產品不僅符合泰國產業升級的需求，還能有效協助泰國企業提升生產效率、節約成本，並達成永續發展的目標，為泰國及東南亞的綠色製造業開創新的里程。