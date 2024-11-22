台泥取得英國布里斯托港使用權　搶攻歐洲低碳水泥市場

▲台泥董事長張安平扛水泥進場。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今日舉行法說會，董事長張安平特別扛著40公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場，象徵今年是台泥公營轉民營70周年，也是轉型國際化的第一年，明年台泥將加速全球能源布局，歐洲子公司Cimpor已於今年11月取得英國布里斯托港的使用權，意味著未來台泥將把低碳水泥的版圖拓展至歐洲更廣闊的市場。

台泥總經理程耀輝表示，台泥今年前3季合併營收為1090億元，年增29%，顯示台泥在拓展多元化成長的初步成果。其中，兩岸水泥的營收占比已降至40%，原定於2025年達成的「兩岸水泥營收占比低於50%」的目標，提前在2024年合併報表中實現。

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程耀輝指出，雖然台灣仍是最大貢獻地區，但其占比已從去年的62%降至41%，而大陸與土耳其各占21%，歐洲的佔比更顯著提升至16%。台泥持續透過多元化的營收結構，降低對單一市場、單一產業波動的依賴，為集團注入更多的彈性與韌性，同時穩固收入來源的穩定性。

程耀輝表示，今年前3季台泥EBITDA年增47%至313億元，若計入近期宣布的竹東土地出售案完成，已確定之EBITDA將進一步攀升至339億元；台泥自2018年起在土耳其、葡萄牙及非洲佈下的低碳水泥事業，帶來了可觀的獲利，未來榮景依然可期。

程耀輝也說，大陸的水泥事業從今年10月開始恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，後續仍待觀察；綠色能源事業包括再生能源發電、全球充儲業務及電池業務自今年第3季起合計EBITDA已達盈虧平衡點；資產開發事業體雖僅占公司資產的4%，在未來數年將有機會持續貢獻獲利。

程耀輝指出，台泥總資產在今年第3季達到5865億元，是2017年2726億的兩倍多，即使面對2022年COVID疫情及中國房地產市場下行的挑戰，台泥仍成功將淨負債/EBITDA從高峰的3.9倍降至2.1倍，展現穩中求進的財務實力，未來台泥將持續穩健優化資產並推進業務多元化。