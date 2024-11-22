UberEats併熊貓案　社會網絡創新中心民調：7成商家、外送員反對

▲二大外送平台業者今年五月宣布達成收購合意，將由UberEats併購Foodpanda全部股權。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

今年五月，臺灣二大外送平台業者宣布達成收購合意，將由UberEats併購Foodpanda全部股權，UberEats是否將成功買下Foodpanda，全案只看兩大外送平台業者能否取得臺灣公平交易委員會的首肯，社會網絡創新中心接受委託就本件影響民生甚鉅之外送平台併購案發起民意調查，結果顯示超過7成商家及外送員反對，贊成的則不到一成。

自併購案之消息公布以來，各界陸續舉辦多場研討會、座談會，試圖探討二大外送平台併購對於外送平台市場、利害關係人之影響，可以看出，這起收購案受到市場、主管機關及學界的高度重視。

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社會網絡創新中心接受委託就本件影響民生甚鉅之外送平台併購案發起民意調查，期待透過民意調查之數據及結果分析，提供客觀數據資料作為各界評價本件外送平台併購案之參考依據。本次針對外送平台併購之民意調查報告，民調期間自2024年10月28日至2024年11月10日為止，總計回收3,117份有效問卷。接受民調者之於外送平台之角色，約有5成為消費者、3成為商家、2成為外送員。

根據民意調查結果顯示，關於「政府應該允許這次的併購？」一題，超過七成的商家及外送員投下反對票，認為政府不應該允許這次併購案之通過。而不論在消費者、商家或外送員之族群內，表達贊成本併購案意見者則不到一成。

涉及外送平台市場各利害關係人之權益保護事項，也包含三大面向，包括：

1.消費者部分：有高達九成三的消費者認為，當UberEats收購Foodpanda後，「被調漲的相關費用會被轉嫁給消費者」；超過八成的消費者認為，「若承受較高的外送費用或被商家轉嫁調高的費用，您會放棄使用UberEats」、「商家會失去和UberEats的議價能力」、「商家因承受較高費用而會退出外送平台造成消費者選擇更少」、「消費者面臨更少的外送平台選擇」、「UberEats提供給消費者的優惠和折扣會減少」、「不利於對消費者權益的保障」。顯示消費者認為二大外送平台合併後，可能會產生外送費用增加、選擇變少、優惠減少的現象。

2.商家部分：有超過七成的商家認為，「UberEats會濫用其獨占地位而任意剝削商家」、「在欠缺競爭者的情況下，UberEATS會提高上架及相關費用以便提高其獲利」、「UberEats會將原先不需付費的功能(評價系統、促銷系統、廣告推播、搜尋排序)改為應付費」、「商家會失去與UberEats的協商能力」、「UberEats會更傾向於和大型連鎖業者合作，進而逐漸放棄小型或特殊業者」、「其他小型外送平台將無法與UberEats競爭而被迫退出台灣市場」等，顯示商家認為當臺灣僅剩下一大外送平台時，對於商家將產生不利的影響。另外，有將近六成的商家認為，商家送餐與外送平台是不同的服務類型。

3.外送員部分：超過八成的外送員認為，如果UberEats併購Foodpanda，「外送員無法有能力向UberEats爭取更好的工作條件」、「UberEats會利用其獨大地位而消減外送員的薪酬」、「在欠缺競爭者的情況下，UberEats會降低外送員的各項獎勵與補貼」、「UberEats會利用其後端演算法增加外送員達成獎勵條件的門檻，進而導致外送員實質薪資的減少」、「外送員在面對消費者不公平對待或申訴時，向UberEats申訴且獲得申訴成功的難度將會增加」、「外送員組織工會或與UberEats進行集體談判的難度會大幅增加」、「對外送員整體勞動權益和工作條件的影響是不好的」。顯示外送員族群認為，併購案通過可能會產生無法爭取更好的工作條件、薪酬與補貼降低、受到不公平對待的現象，這將會使得外送員相關權益無法受保障的情況加劇。

整體而言，無論是商家、消費者還是外送員，均表達了一旦UberEats併購Foodpanda後，會造成費用增加、選擇更少、相關權益更無法被保障的現象，這也是獨占市場的缺點，值得政府單位及社會大眾注意。

