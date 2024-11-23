川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

▲逾半經濟學家認日央12月升息機率增 。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／綜合報導

根據《路透》調查顯示，逾半數受訪經濟學家認為，日本央行 （Bank of Japan） 12月會再度升息，大多數經濟學家表示，川普重返白宮是促使日本央行升息的重要因素。

報導稱，上述調查於本（11）月13~21日進行，共訪問52名經濟學家，當中29人（56%）認為日本央行12月將再度升息，較前一個月同類調查約49%多7個百分點，預期升幅中值為0.25%，約90%預期明年3月底利率將走升至0.5%，極少數預期會加至0.75%。

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分析師指出，全球經濟下行風險減弱，以及日圓貶值等因素，將促使日本央行上調利率。

明治安田研究所經濟學家Kazutaka Maeda認為，如果日本央行12月未採取行動，日圓明年1月下旬或將進一步走弱。過去日圓走弱推高進口成本和通膨壓力，是日本央行在今年7月決定升息的因素之一。



受訪者認為川普的經濟政策，將重燃美國通膨，加劇日本通膨壓力，日本研究所高級經濟學家Mitsuo Fujiyama指出，實際上，日本央行希望謹慎地推進升息，但需同時考慮到對經濟和其他問題的影響。

日本央行在今年 3 月份結束了自 2016 年以來實施的負利率政策，並在 7 月將關鍵利率上調至 0.25%，9、10月會議維持不動，預計於 12 月中旬召開下一次政策會議，並於 19 日做出決定。