台灣奪冠總統喊「企業多包紅包」　會計師：享最高150％費用折抵

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣隊在12強賽事中奪冠，總統賴清德呼籲企業「多包紅包」，以支持棒球好手。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華指出，有捐贈的企業，可依運動產業發條例26-2條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，以此享有捐贈金額150％列為當年度費用的租稅優惠。

楊建華表示，關於本次世界12強棒球賽，教育部體育署已公告113年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含重點運動賽事之主辦單位「中華民國棒球協會－－世界12強棒球賽分組預賽」，得受贈項目則有：運動防護費、 訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、 場地租借費、 裁判費、相關保險費。

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至於公司捐款期限，楊建華指出，為即日起至113年11月29日止，可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

而在捐贈折抵流程上，楊建華表示，營利事業獲得同意捐贈通知後，可於113年12月15日前持同意公文，並依同意的捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利其於明(114)年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以150％列支租稅優惠。

另外營利事業也可依運動產業發展條例第26條，捐贈經政府登記有案之體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性之團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依100%以費用列支，不受金額限制的好處。



進場看球賽的球迷未來在購票上也有望享好康，財政部近期有意針對娛樂稅進行調整，並將授權地方政府彈性課徵。楊建華指出，按現行娛樂稅法規定，針對各種競技比賽所收票價徵收最高不得超過百分之十的娛樂稅。目前台北市徵收2.5%，高雄市徵收1%。娛樂稅法未來不管是取消或者是調降，若能同時反映在票價的調降上，才能多多吸引球迷進場看球的動機。