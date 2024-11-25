美國BBB投資等級債ETF殖利率達6％　00970B高存債感新寵

▲新光BBB投等債20+(00970B)12月2日開募。(新光投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

高股息ETF陸續吹起降息風，廣大領息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率(殖利率、票面利率)雙優型債券ETF懷抱，法人表示，投資人大力追捧債券及固定收益ETF商品，債券ETF買氣熱度不減，除著眼於聯準會啟動降息後，降息期間有利於債券價格表現外，目前美債20年ETF殖利率約為4.6～4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾6%以上的水準。

近年來台灣投資人偏愛ETF理財，不只瘋存股、更愛配息型債券ETF，根據櫃買中心統計，台灣人申購債券及固定收益ETF資產規模，從2023年以，每月開始呈現穩定成長態勢，今 （2024）年成長力道更有增無減，規模不斷締新猶，截至10月底止，整體債券及固定收益ETF最新規模，又飆升到2兆9,156億元，再次締造歷史新高紀錄。

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以12月2日將新募集的新光BBB投等債20+ETF（00970）追蹤的「ICE20 年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」來看，截至10月31止，指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票息率5.74%，ETF預計掛牌時間雖較晚，這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛，投資人若趁投信ETF募集期間進場，將可先掌握10元發行甜甜價，投資佈局成本也相對較低。

00970B經理人王韻茹強調，債券ETF近年躍升為退休理財顯學，以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦1.「純美國」、2.鎖定「100% BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述3大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，該ETF透過「五星優選策略」，建立完整成分債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須大於或是等於5%，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後，用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群，且檔數至少達100檔以上，才完成最終成份債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。

新光投信表示，00970B ETF成分債採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、科技…等），能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的成長潛力。