少年股神熱愛！盤中零股交易　30歲以下族群占比重達47.9%

▲證交所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所於2020年10月推出的「盤中零股交易制度」成為投資新趨勢，成功降低了投資門檻，體現了普惠金融的政策目標，證交所統計，本國自然人成交金額占盤中零股市場的82.5%，每月零股交易戶數自盤中零股實施後，亦大幅成長逾4倍，其中21～30歲和20歲以下年輕族群戶數分別增長5.6倍及5.2倍，合計占比達47.93%，顯著高於整股市場的31.44%，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力。

為支持「普惠金融」政策，盤中零股制度於2020年10月26日正式上線，讓投資人能以1股至999股為單位，在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低了高價股對小資投資者的門檻，讓年輕族群與小額投資人能更便利地參與資本市場並分享台股的成長紅利。

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此一制度不僅降低投資門檻，更為投資者提供了進入市場的新方式，成為台灣資本市場的創新之舉。零股交易以其低門檻的特點，讓年輕族群與小額投資人可以更輕鬆地投資高價股。

實施盤中零股交易制度至今（2024）年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交金額比率約0.91%，相較新制實施前（2020年1月至9月）平均2.23億元及占比0.12%相比較，分別成長近12.57倍及7.58倍，顯示零股交易在金額及市場占比上都有顯著提升。

自2020年10月26日實施盤中零股交易制度至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交金額比率約0.91%，相較新制實施前（2020年1月至9月）的2.23億元及占比0.12%相比較，分別成長近12.57倍及7.58倍，顯示零股交易在金額及市場占比上都有顯著提升。

據統計開辦至今年10月底，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，有58.4%集中在台灣50成分股、18.8%集中在台灣中型100指數成分股，其他個股占比則約15.0%，顯示盤中零股之實施有益於小資族群投資門檻較高之個股。

