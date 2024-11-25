泰國台灣形象展創造6300萬美元商機　促成多元領域的長期合作

▲泰國買主與參展商交流熱烈。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年泰國台灣形象展上周五(23日)在泰國曼谷圓滿落幕，為期3天的展覽共吸引超過1.5萬人次參觀，促成6357萬美元的商機。本次展覽聚焦在「智慧製造」、「智慧醫療」及「循環經濟」三大領域，不僅展現台灣的科技實力，也帶來台灣豐富的文化體驗活動和旅遊資源，促成台泰雙方在多元領域的長期合作與共同發展。

近年來，泰國因供應鏈移轉成為東協的重要製造中心，擁有多元化的產業結構，特別是在汽車製造、電子產品、食品加工和旅遊業等領域表現尤為亮眼，成為業界競相布局的「黃金之地」。為協助我國參展商深化與泰國的交流與合作，展覽期間邀請了多家重量級買主參與洽談，包括正大(卜蜂)集團、皇象水泥集團旗下SCG化學公司、BJC集團、大型汽車零配件製造商ASI、曼谷基督教醫院、JSP 製藥公司等。參訪買主對台灣企業展示的前瞻性與創新性產品給予高度評價，契合智慧化和永續發展的消費趨勢，對雙方未來合作充滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了達到淨零的永續目標，減少製程中的碳排量是所有製造業必須面對的課題，台灣企業的多元管理解決方案受到泰國買主認可。海韻智能提供模組化微水力發電與非侵入式的微型感測器能管解決方案，具備協助企業快速能源數位轉型的潛力，於展覽期間獲得多家泰國系統整合商及當地業者關注，後續商機可期。

叡揚資訊提供淨零碳排數據及驗證協作雲端服務，亦表示本次參展收獲滿滿，對於商機媒合度十分滿意，相當期待與當地合作夥伴共同推廣台灣優質雲端服務。

▲台灣燈籠手作體驗，吸引泰國民眾踴躍參加。（貿協提供）

而節能技術和設備更受到當地業者的歡迎，億高應用材料超過百萬個奈米陶瓷紅外線阻擋粒子的防曬膜產品，能吸收90%以上的近紅外線輻射熱，使室內平均降溫4.7度、空調節電超過18%~36%的優異節能效率，獲得當地前3大玻璃製造商、建築業者、醫院及車廠等多家買主與之洽談，預期將創造豐厚商機。

對環境友善的環保洗潔劑也十分受買主歡迎，捷登國際的水處理設備與無毒無害多功能清潔劑，可解決泰國水質過硬，易生水垢的問題，展中與泰國四星級R飯店相談甚歡，將導入飯店水質改善解決方案及非化學清潔劑產品。

泰國對智慧醫療技術與服務的需求不斷上升，健康產業也成為本次泰國台灣形象展的一大亮點，參展業者也取得顯著成果，首次參展的三鼎生技為開發人體組織器官重建平台，並發展專屬、客製化訂製、個人化之高階醫療器材，公司發展之項目產品主要分為軟組織及硬組織重建醫材產品等兩大類。

在本次展覽中成功與泰國代理經銷業者簽屬3年供貨訂單，提供其牙套矯正器、骨形物、成型牙隔固定套件組等產品，預估合約期間將帶來45萬美元商機。百優生醫的循環腫瘤細胞染色試劑套組及半自動化平台，則與泰國生技公司ATGenes簽訂合作備忘錄，雙方打算在未來深入合作，將百優生醫的產品引入泰國基因檢測市場。輔人公司推出的智慧感知床墊，受到當地醫療器材供應商的青睞，泰國業者計劃導入醫療院所，首批預計採購100組床墊，此合作不僅能迅速將該技術應用於更多產品，還有望擴大在泰國醫療院所的市場規模。

▲台灣形象展安排買主洽談會，協助參展商拓銷泰國市場（圖／貿協提供）

台灣將資通訊的技術優勢運用在生活用品中，開發出許多特色商品，例如新創公司光影立方的智能裸眼3D光學護膜，獨特的「裸視3D」技術於開展首日即獲得4筆訂單，並與當地電信業者洽談合作。闊腦公司的智慧平衡枕頭，具自動偵測頸椎弧度，可完美支撐使用者的頸部，曼谷知名醫美診所希望推廣至其合作的美容美髮業者通路。

泰國台灣形象展不僅展示台灣在各大優勢產業中的硬實力，也呈現了台灣獨特的飲食和工藝文化，並同步推廣台灣觀光旅遊。首次於台灣形象展中設置的「TAIWAN SELECT」專區，吸引了眾多買主駐足品嚐，大部分的參觀者是首次體驗台灣食品，對於台灣高山茶冷泡後所散發的天然茶香與回甘讚不絕口，台灣鳳梨酥、麻糬、爆米花及果凍等也獲得高度評價，成功征服泰國民眾的味蕾。觀光館和文化創意館所帶來的手作燈籠與原生植物色彩工作坊體驗活動，獲現場民眾熱情體驗，成功傳遞台灣文化。

主辦單位外貿協會指出，台泰近年交流密切，雙邊貿易額呈現持續成長，2023年泰國為我國的第13大貿易夥伴，泰國來台旅客及留學人數也持續上升中，泰國台灣形象展成功扮演了台泰經貿、文化合作交流的重要平台，在全球經貿的新變局中，為未來的台泰開啟合作新機遇，攜手共創互利新時代。