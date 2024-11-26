台銀、一銀等13家銀行　完成佳世達180億元聯貸案

▲佳世達180億元聯貸案簽約典禮，佳世達董事長陳其宏（中）、台銀董事長凌忠嫄（左）及一銀行董事長邱月琴（右）共同主持。

記者巫彩蓮／台北報導

佳世達（2352）委由台銀及第一金（2892）旗下一銀統籌主辦180億元永續連結指標聯貸案，已於昨（25）日完成聯貸簽約，簽約儀式由台銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由台銀及一銀擔任管理銀行，原預計募集150億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸1.42倍，承諾金額達213億元，最終以180億元結案。該聯合授信案連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達科技永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達科技永續成長。

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佳世達集團為橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業之全球科技集團，於液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位，該公司高附加價值事業轉型有成，現已進入第二樂章，因採行「精實聚焦」，「擴大高毛利事業」策略，產品組合優化有成，。

台銀以三大永續策略主軸，積極推動永續發展相關工作，作為「全民的銀行」，積極實踐金融友善服務，作為「台灣的靠山」，支持政府淨零排放目標，以資金影響力驅動產業轉型，為了更加紮實地落實永續金融，訂定內部遵循規範及作業流程，讓綠色授信、社會責任授信及永續績效連結貸款等，有更明確的遵循原則，並於授信業務導入企業淨零轉型診斷服務，攜手企業客戶邁向淨零，履行「永續的推手」之承諾。

