美超微一週狂飆超過100％　連3天漲雙位數創紀錄

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）
記者葉國吏／綜合報導
美超微 (SMCI-US)週一飆升超過15%，連續第三個交易日漲幅百分比雙位數，17年來上市首見。
美超微之前因財報問題大幅跌價，一度創下低點18.01美元，面臨下市危機。不過會計師事務所BDO USA (立本會計師事務所) 接手該公司的審計業務後，美超微股價出現大幅起色。
美超微再上週累積飆升78.4％，週一繼續漲超過15％、美股收38.41美元，過去一週美超微就漲了104％以上。
▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）
記者葉國吏／綜合報導
美超微 (SMCI-US)週一飆升超過15%，連續第三個交易日漲幅百分比雙位數，17年來上市首見。
美超微之前因財報問題大幅跌價，一度創下低點18.01美元，面臨下市危機。不過會計師事務所BDO USA (立本會計師事務所) 接手該公司的審計業務後，美超微股價出現大幅起色。
美超微再上週累積飆升78.4％，週一繼續漲超過15％、美股收38.41美元，過去一週美超微就漲了104％以上。
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全台投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息(00878)所追蹤之標的指數──MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，於近期進行下半年例行調整，其成分股調整已於11/25收盤後(11/26開盤前)完成生效，本次調整為一進一出，新增成分股為華碩（2357）一檔；刪除之成分股則為可成(2474)。
2024-11-26 09:32
國內唯一全球航太防衛主題「元大航太防衛科技（00965）」於今（26）日上市掛牌，規模為164.15億元，25日淨值跌至14.98元，今日持續下降至14.69元，上市首日，開盤價14.75元，同樣失守發行價15元大關，加入「破發」行列。
2024-11-26 10:14
三商餐飲（7705）今（26）日以每股70.9元掛牌上市，早盤最高漲21％至85.9元，隨後漲勢收斂，但漲幅仍有10％；截至目前為止，三商餐飲共有425家直營門市，未來將積極投入中央廚房擴產及雲端廚房策略，持續推動品牌創新，擴大營運規模。
2024-11-26 10:09
美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以22789.6點開出，指數大跌158.77點，跌幅0.69％。
2024-11-26 09:02
明年元月1日，國際海事組織(IMO)的限硫令將進入第5年，因限制航行國際船隻必須使用低硫油(含硫量低於0.5%)，否則就要透過安裝的脫硫器來降低硫排放量，使得目前全球約有三成商船裝有脫硫器，而近日高低硫油價價差大幅縮小，從年初的每噸約191美元降至昨(25)晚的97美元，減了49%，而脫硫器安裝費用與2020年相較則降了近四成。
2024-11-26 08:39
彰銀（2801）於昨（25）日召開年第3季線上法人說明會，彰銀前三季累計合併稅後盈餘達112.49億元，較去年同期成長9.89%。每股稅後盈餘（EPS）1元，資產報酬率（ROA）為0.37%、股東權益報酬率（ROE）為5.8%。在風險管理方面，彰銀資產品質良好，逾期放款比率(NPL)持續維持在0.16%的低位，備抵呆帳覆蓋率提升至796.59%，展現該行在風險管理及資產質量維護上的努力與成效。
2024-11-26 07:00
佳世達（2352）委由台銀及第一金（2892）旗下一銀統籌主辦180億元永續連結指標聯貸案，已於昨（25）日完成聯貸簽約，簽約儀式由台銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。
2024-11-26 06:05
漏報租金所得的房東要注意了。財政部高雄國稅局今（25）日表示，正在建置非自住房屋租賃所得逃漏稅AI查核模型，今年9月建置系統後，預計明年6月才會完成初步測試結果，但已有查獲案例，未來還要再比對模組的正確度，確定相關模型可用後，推廣到其他國稅局。
2024-11-25 18:08
隨著全球各地區在經濟發展中的相互依存度日益增強，為協助企業客戶掌握關鍵市場資訊，台北富邦銀行舉辦「雙率論壇」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋、北富銀金融交易處處長莊偉斌、金融行銷處處長蘇怡君等金融專家，聚焦總體經濟趨勢、金融市場交易利匯率變化及新南向市場金融交易策略等議題進行深度剖析，助企業取得全球資產配置先機，有效管理利、匯率風險。
2024-11-25 18:04
今年威力彩最大獎金6.3億元在10月28日開出，台彩今（25）日證實，得主已經現身領走，「確實落袋為安」，不過中獎人低調未透露身份。
2024-11-25 17:47
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