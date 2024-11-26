護國神山領軍！富邦投顧：明年台股挑戰2萬6　鎖定「ACE」選股術

▲富邦投顧董事長陳奕光估，明年台股挑戰26000點。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股大盤迎來天外奇「積」，由台積電（2330）領軍帶動股市走高，而隨著聯準會啟動降息，各國與美債利差縮窄，匯率貶值壓力可望趨緩，投資人將「錢」進亞洲市場，展望明（2025）年，富邦投顧董事長陳奕光以蛇（時）來運轉為主軸，預期在台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25,500點，樂觀或可挑戰26,000點，針對選股策略，鎖定「王牌（ACE）」方式。

台積電業績超乎預期，加上面板廠轉虧為盈、金融股獲利大增，以及新台幣貶值帶來的匯兌收益，陳奕光分析，今（2024）年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元，年增32.8%，至於明年，由於金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而出現下滑，但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓，2025年上市櫃獲利年增率估達12.6%。

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今年6月台灣景氣對策信號初見紅燈，根據以往經驗，景氣對策訊號首次紅燈領先台股見高約3-4個季度。預期明年第一至二季間燈號將有較大回降壓力，且依歷史景氣信號領先台股轉折時間亦約在第一季。在台股資金面上，近年來ETF受到青睞，股票型ETF由2019年底的1,270億元，大幅上揚至今年9月底的2.5兆元，5年內規模十倍速成長，台灣高股息ETF規模持續擴增，將成為台股的重要買盤。

籌碼面上，外資投信不同調，台股呈現土洋對決，因FED利率仍在高檔導致新台幣匯價走弱，今年以來外資的賣超又回到4619億元，但近年來國內官股券商以及投信則多站在買方，尤其今年以來投信大幅買超台股達7,402億元，化解了外資的龐大賣壓，是推升台股指數突破20,000點大關的最大動力。

陳奕光表示，考慮台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後，將在年線20,000萬大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下，指數高點為25,500點。若台積電依主要客戶Apple、Nvidia採SOTP計算，PER有機會挑戰25倍，台股樂觀情境或可挑戰26,000點。本波AI熱潮由資料中心的伺服器建置需求所推動，台灣在晶圓代工、先進封裝、零組件供應到組裝都享有高度優勢，在AI re-rating效應下，長期加權指數有機會上看30,000點。

陳奕光進一步指出，2025年投資方向「王牌(ACE)」選股法，分別涵蓋AI伺服器、機器人、無人機、資料中心仰賴電力供應等產業，同時可留意戰後重建及中國寬鬆政策嘉惠水泥、塑膠、鋼鐵等產業。此外，可運用ETF布局達到攻守兼備的投資效果，而高殖利率股也是不可或缺的重點。

針對選股策略，陳奕光提出「王牌（ACE）」方式，瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，看好相關族群後市表現。