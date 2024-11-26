川普、石破茂撂話效應　日圓現鈔「0.2150」飆1個月最苦

▲美國準總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國準總統川普與日本首相石破茂輪番發言影響，日圓急速波動，日圓兌美元在中午先來到153.67大關，台銀日圓現鈔賣出價在下午1點34分也出現「0.2150」的價位，為1個月來最差行情。

若想拿10萬台幣換日圓，今年7月11日台銀日圓現鈔牌告價「0.2047」可買到48萬8519日圓，今日下午1點半左右，日圓牌告價已來的「0.2150」，只能換到46萬5116日圓，一來一回下少換2萬3403日圓。

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匯銀主管表示，今天日圓波動與川普、石破茂發言關係密切，川普稍早前在自家社群平台「Truth Social」發文，稱出於對非法移民和非法毒品交易的擔憂，他在上任第一天就會下令對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%關稅，並對來自中國的商品額外加徵10%關稅。

由於墨西哥、中國與加拿大3國2022年合計對美出口金額達8300億美元，是美國前三大貿易夥伴，《紐約時報》報導，關稅恐對這些跨境貿易帶來成本提高、競爭力減弱，或導致供應鏈中斷，也會讓進口產品漲價、削弱美元的價值。

另外，石破茂喊話要企業繼續加薪，《Japan Times》更指出，日本政府將推動31年來最大的基本工資調升，以此支撐升息。匯市因此預期日圓還有可能進一步走強，在美元弱、日圓強兩大因素下，換匯難討甜頭。