輝達新AI「Fugatto」能創造新的聲音　小號可吹出狗叫

▲輝達（Nvidia）的AI新模型Fugatto，不僅可用於改造現有音頻，還能自行創造、生成新聲音。（圖／取自Nvidia）

文／中央社

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）瞄準音樂、電影和電玩遊戲製作人，25日展示一款用於生成音樂和音頻的AI新模型，不僅可用於改造現有音頻，還能自行創造、生成新聲音。

路透社報導，輝達表示，目前並未打算立即公開推出這項Fugatto（Foundational Generative Audio Transformer Opus 1）技術。

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Runway等新創公司以及諸如Meta Platforms等更大型企業，都有發表可根據文字提示生成音訊或視訊的技術。

而輝達的版本會根據文字描述生成音效和音樂，包括新奇的聲音，例如小號會發出像狗叫的聲音。

Fugatto與其他AI技術不同的地方，在於它能接收和修改現有音頻，例如將鋼琴彈奏的一段音樂轉換為人聲演唱版本，或讓錄下來的口語改變口音及其情緒表達。

輝達深度學習應用研究副總裁卡坦察羅（Bryan Catanzaro）表示：「想想過去50年的合成音頻，就會發現當下的音樂聽起來不一樣，因為有電腦、合成器。」

「我認為生成式AI將為音樂、電玩和想創作的普通人帶來新的能力。」