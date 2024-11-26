消費性電子產品庫存快清光　明年航空貨運量看增

▲第三季貨櫃船運已見到出口訂單停滯，也因而第四季美國線運價大幅滑落。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)總經理邱鈞榮26日下午在法說會上指出，雖然明年有美國關稅問題，但KPMG《2024 台灣CEO前瞻大調查》，84%的台灣CEO對未來景氣發展持樂觀態度，主要就是今年歐美疫情期間囤積的商品消化得差不多，明年估消費性電子產品等開始成長，不再靠一枝獨秀的AI產品。

但是電商貨已經佔航空貨運四到五成，由於美國對800美元以下電商貨不課稅，幾乎都收不到稅，川普擬調整稅率，但抽稅的技術性問題如何解決，以及可能面臨的通膨等問題都有待解觀察。

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目前航空貨運運價最高的是泰國-美國航線，每公斤運價約10美元，高於今年年中的8美元；明年的長約運價，目前在大陸市場美西線自每公斤32-37人民幣，開出的年度新長約價在42元人民幣左右，但因價格屬於今年短暫的最高峰價，就物流業者來說，很難接受這樣的高價，由於實際簽約時間在3、4月，估計還有得談。

海運部分中菲行副總經理林永川指出，明年地緣政治與美國關稅問題變數都很大，如果俄烏戰爭結束，會有重建利益，如果紅海危機解除，會有船噸過剩問題；至於美國東岸碼頭工人還在談的自動化問題，根據主要船公司估計，罷工機率不高，主要是工會要的幾乎都已要到。

在避高關稅貨品部分，截至目前為止都會見到搶運的貨載，另因今年上半年美國進口商因為美東罷工可能都在搶進貨，也有些微擔心川普高關稅政策提早進的貨品，因此上半年遠東地區出口貨量成長11.2%，但因庫存的貨多了，第三季已經看到訂單停滯，也因此近期美西線原本每大櫃（40呎櫃）曾高達5千美元左右的運價，現在已經跌到2500-3000美元。

另東南亞出口的成長能否填補中國對美出口還有待觀察，越南與美國間的高貿易逆差是否帶來高關稅也要看川普政策。