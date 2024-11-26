長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登　擔任駐團藝術家

▲長榮交響樂團聘梵志登為駐團藝術家。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

張榮發基金會所屬長榮交響樂團日前宣佈，自明年1月1日起，禮聘世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，消息震撼樂壇，該樂團與梵志登將先展開為期2年的合作計畫，包括定期音樂會演出、指導團員精進演奏技巧等。

長榮交響樂團與梵志登首次合作之「長榮交響樂團與梵志登世紀首演音樂會—戴奧尼索斯的沉思」，22日已於高雄衛武營精彩落幕，25日移師台北國家音樂廳，為北部樂迷再演出一場，不少人引頸期盼，想一睹大師風采。

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出生於荷蘭阿姆斯特丹的指揮大師梵志登，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包括維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、洛杉磯愛樂樂團、倫敦交響樂團等，並於今年甫卸任紐約愛樂樂團及香港管弦樂團音樂總監，長榮交響樂團得知後，便積極邀請大師駐團。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，本會創辦人張榮發先生一生熱愛音樂，他所成立的長榮交響樂團，在過去23年來將交響樂在台灣普及化，讓大眾更親近古典樂；同時也將傳統的台灣民謠交響化，讓本土音樂走向國際。指揮是樂團的靈魂人物，此次能與享有極高聲望的國際大師梵志登合作，相信不只是樂團團員，包括整個台灣古典樂壇也將會因此受益。

梵志登與長榮有許多奇妙的緣分，其中包括大師在挑選與長榮交響樂團於北高兩地首演的音樂會曲目時，他選定「貝多芬第七號交響曲」，湊巧的是曲目選定後，才發現剛發表的長榮海運「EVER MAX長極輪」首航影片配樂，竟也是選用貝多芬第七號交響曲。