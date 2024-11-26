泓德能源法說看好全年營收再創新高　股利預計配發至少五至七成

▲泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

綠能大廠泓德能源（6873）今日舉行法說會，泓德能源表示，2024年在綠能市場盤整期中，營收與獲利依然穩步成長，預估全年合併營收將再創新高。隨著2025年光電案場開發逐步回溫，泓德能源持續穩固工程收入動能，並將深化開拓海外電力市場，推升電力批發與零售等高毛利業務的收入占比，海外案場正式開工也將挹注海外市場營收。

2024年綠能市場面臨盤整期，但泓德能源營運依然表現亮眼。前三季合併營收達60億元，同比大增98.7%，已超越2023全年營收58.3億元；每股盈餘（EPS）為5.72元，高於去年同期的3.27元。前三季營收主要來自光電與儲能工程，其中光電案場今年開工總量約160MW，包含嘉義111MW光電案場預計2025年第二季完工。儲能案場則開工199MW，屏東99MW儲能案場預計2025年第三季完成；台南100MW儲能案場預定於今年12月動工，預計2026年商轉。泓德能源預期2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。

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至於投資人最關心的股利政策，泓德能源表示，預計配發至少五至七成，現金股利與股票股利配比會依照公司營運規模發展需求均衡分配。

泓德能源旗下子公司星星電力表現卓越，截至今年11月累計綠電簽約總合約度數達161億；2024年綠電轉供量預計可達9,000萬度，2025年轉供量將有望突破3.3億度，主要客戶涵蓋半導體、電信業、金融業、製造業等用電大戶。星星電力坐擁母集團泓德能源與綠能平台的自持案場供電優勢，自三轉一政策鬆綁後，亦獲三型售電業者信賴，目前自持案場與外購電力佔比約3:7，確保穩定的綠電供應。隨著碳費機制即將啟動，星星電力將透過穩定的綠電轉供，協助企業降低範疇二碳排，同時整合母集團資源，有望提供涵蓋範疇一與三的全方位解決方案。受法規與供應鏈目標推動影響，台灣綠電市場未來五年將持續供不應求，企業應及早部署以應對減碳需求。

在開發工程、設備銷售、電力零售與電力批發等四大成長引擎驅動下，泓德將持續積極布局海外自由電力市場。預估2026年起，電力零售與海內外批發業務的貢獻將逐步擴大，並預計至2030年結合穩定成長的各大事業體和智慧綠電系統，完成轉型為國際智慧電力公司。

泓德能源展現積極拓展海外市場的行動力，在日本與澳洲再生能源市場布局成果豐碩，目標開發量達3GW。澳洲方面，泓德於11月取得南澳長期合作電力零售商 ZEN Energy 9.7%股權，將共同開發超過 1GW 光儲項目，可望帶來工程及電力批發收入，並透過簽署光儲電廠使用協議，確保穩定收入來源，進一步深化澳洲電力市場布局，為未來參與高度自由化的澳洲電力市場打下堅實基礎。

日本方面，泓德能源今年成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計容量73MW，將享20年日本政府補貼，預計2027年上線運作。目前正以全國15件儲能案場，持續參與第二輪長期脫碳市場投標，儲能系統總容量達約800MW。除此之外，泓德能源的長期開發計畫還包括400MW光電案場及2.6GW儲能設施，結合電力零售與聚合技術，持續深耕日本電力市場。