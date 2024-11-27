張忠謀自爆當年被貼「欠缺人和」標籤　57歲剩辦台積電一途

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊在他退休後6年終於問世，而距離1998 年的自傳上冊，已相隔 26 年，近日張忠謀接受《遠見雜誌》專訪，暢談《張忠謀自傳》寫作歷程、業界秘辛與台積電創辦歷程。

親撰自傳的台積電創辦人張忠謀 2018 年退休後即動筆，卻因疫情與健康因素而寫寫停停，花了六年，才在 93 歲高齡，成就近 20 萬字、涵蓋 54 年歲月的下冊巨作。

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「寫完了，輕鬆一點啦！」交出自傳手稿後，被譽為「台灣半導體教父」的張忠謀，在接受《遠見》專訪時笑說自己「如釋重負」，一點也不「意猶未盡」。他也透露，儘管自傳下冊只寫到2018 年、他自台積電退休時，但未來可沒打算再有「傳外傳」的續章了。

張忠謀在專訪中透露，自傳上、下冊都是為自己寫的，因為在寫書的過程中，等於重新又活了一遍。除了上冊「邊寫邊泣」，這次下冊也是常常寫到掉眼淚，他表示，比起少年、中年，「老淚是比較少了，可是感情還是一樣的。」

張忠謀在自傳中也重新鋪墊一幕幕人生往事，大致分為三大階段：首先，是他在半導體大廠德儀的 25年，也是他經理人的養成階段；第二，是短短三年 的工研院院長生涯；第三，當然就是台積電，「我一生最重要也最成功的工作」，篇幅將近 2／3。台灣科技政策掌舵者與半導體開路先鋒，例如李國鼎、孫運璿、方賢齊、潘文淵、胡定華、史欽泰及曾繁城等人，也在張忠謀筆下依序出場，帶讀者回到「護國神山」的造山運動起點。

張忠謀提到兩次「與命運的約會」，第一次是到位於德州的半導體大廠「德儀」任職，第二次是到台灣來，「原本我以為約會的地點是工研院，沒想到在台積電。」訪談中，他表示若那個時候是德儀 CEO，一定會在台積電募資時就投資，取替飛利浦成為台積大股東。如此一來，或許台積電就成為「德積電」。

張忠謀也在專訪中談到，從 1983 到 1988 的五年內，歷經德儀、通用器材與工研院的三次辭職。36 年過去了，仍可感受他當時自喻為「過河卒子」的深刻惆悵。

「我沒有錯，我只是輸了而已！」受訪時，張忠謀如此總結工研院院長任內感想。之所以這樣說，跟他擔任工研院院長三年期間的三大改革有關，其中只有創辦台積電一項算是成功，其他兩項失敗收場，還被貼上「欠缺人和」的標籤。

「我三次辭職，已經無路可走，只剩下台積電這條路，」張忠謀說，當年自辭去工研院長時才 57 歲，正值盛年，距離他設定的、至少做到 65 歲退休，還遠遠太早，於是他全力投入台積電的籌辦。

專訪中，他也談及台積電創辦初期的秘辛，例如與飛利浦（曾是台積大股東）的微妙關係、對台積電初期三位外籍總經理的評價、英特爾與蘋果的競合、對台積電的期許，以及川普不知道的台積勝出秘訣等。