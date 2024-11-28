川普2.0來了！嘉威轉移產線到越南　導入環保材質r-PET

▲嘉威美客戶要求轉移產地，以規避川普加徵關稅。（圖／嘉威提供）

記者巫彩蓮／台北報導

嘉威（3557）昨（27）日召開法說會，針對川普當選下一任美國總統可能發生關稅問題，總經理吳世偉認為，越南廠明（2025）年第一季開始試營運，美國客戶現在已經非常急迫要求轉移生產地到越南，來避開可能產生的關稅問題，嘉威原中國廠產能會用來服務日韓、歐洲市場，目前關稅不會有太大問題。

吳世偉表示，越南新廠量產，產能與現有中國廠相同，有足夠產能承接新的訂單，規畫積極進軍歐洲及日韓市場，目前，手上產線已經排到明年3～4月，看好明年營收持續成長。

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董事長黃清森指出，越南南定廠預計今年底落成，預計明年第一季試營運，第二季投產，第三季出貨，以環保材質r-PET產品為開發主力；嘉威2020年使用r-PET材料883噸，今年前10月已經使用4450噸，成長5倍，明年越南廠落成使用更大量環保材料產品。

吳世偉表示，PS單價低但耐熱低，聯合國預計明年食品容器禁用PS，PS食品容器確定淘汰，PS商品淘汰必須有取代原料，會被r-PET跟MS取代，嘉威目前鎖定r-PET，未來5到10年，r-PET產品會是最主要原料，逐步淘汰美耐皿產品。

對於關稅問題，2019年川普已經針對中國關稅出手，除了終端產品微幅漲價外，客戶及嘉威都相互吸收，影響不大，這次川普預告上任對中國加徵10%關稅，這還不是真正的貿易關稅，因此，北美客戶已經相當緊張，希望嘉威越南廠能儘速供貨，如果明年正式加稅，嘉威都已經準備好了，且越南新廠還有擴增產線空間，隨時因應客戶需求。

此外，由於關稅問題，過去嘉威主動爭取北美業務現在改為被動，新廠產能倍增，更有餘力衝刺歐洲及日韓訂單，原本嘉威在韓國已經透過電視購物等銷售切入自有產品prepara，歐洲也有商品進入大型零售商，但都不及整個北美出貨量，今年歐洲、日韓等市場合計營收占比僅10%，希望明年至少成長1倍。

