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川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲川普關稅大刀砍向中墨加，有法人認為衝擊貿易量及海空運價。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。

報告中指出，美國從中國進口的比重在2017年達到高峰，超過21％，2018年美中對抗登場，中國比重不斷下滑，去年1～11月，中國比重已經降至13.9％，明年1月20日川普就任可預期衝擊會再加重。

2018年初，美中對抗前，根據最惠國關稅稅率，美國從中國進口商品平均關稅稅率 2.3%； 經歷中美對抗的加關稅，2023年6月美國從中國進口商品平均關稅稅率19.3%。川普宣布2025年01月20日就任後，將立即簽屬行政命令，對中國再度提高10%關稅，依照先前經驗，中國佔美國的進口比重將再度明顯下滑。

墨西哥及加拿大過去受惠於美國對中國加關稅，墨西哥及加拿大對美貿易比重上升(產地遷移及洗產地效益)。川普上任後，墨西哥及加拿大被提高25%關稅，墨西哥及加拿大的對美貿易比重，將受衝擊，中國無法洗產地，將間接受害。

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美國四大進口來源，僅剩東南亞未被加關稅；因此，可以合理預期，有設廠在東南亞的製造業將成為轉單的受惠者。投資人可以尋找在東南亞有大量產能的個股，提前布局。

這家法人估，中國經濟屆時將更疲弱，依據中國海關統計，中國2023年對美國出口5千億美金，約3.6兆人民幣，逼近2008年中國救市的財政擴張支出4兆人民幣，衝擊將很大；一旦大幅提高關稅，甚至被取消最惠國待遇，中國出口的大幅下滑，將使經濟更為疲弱。

美國非最惠國關稅平均稅率42%，疊加301框架的20%關稅，平均關稅將上升至60%以上。美國 最惠國關稅稅率平均僅約2.2%。取消最惠國待遇，必須經過國會同意，但川普所屬的共和黨已經取得參議院跟眾議院的多數，處在完全執政的狀態；川普要取消中國的最惠國待遇，就任以後，隨時可以做到，取消最惠國待遇，實施超高關稅(60%起跳)，絕對會造成貿易壁壘。

關鍵字： 川普中墨加提高關稅海空運受重擊

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