他追著股神跑　26歲靠1檔股票賺進500萬

▲高東億在自己開設的咖啡廳接受採訪，地下一樓就是他的交易室。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

34歲的高東億，最崇拜股神巴菲特，為此還曾飛往美國參加波克夏股東會；他最愛尋找被市場低估的價值股，在好公司落難或是產業復甦前期下手，尤其敢大膽集中火力布局，手上持股永遠不超過3檔，30歲就滾進8位數財富，人生翻篇成專業投資人。

「我現在的持股只有2支，其中1檔是喬山。」34歲的專職投資人高東億，大方分享自己的持股部位。採訪這天走進他開設的咖啡廳地下一樓，「這是我的交易室。」他介紹說。

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交易室擺設簡潔，桌上只有一台微星筆電和電腦螢幕，「我是價值投資者，賺的是長線波段財，買進後每天的例行公事很簡單，就是檢查持股有沒有偏離趨勢軌道，目前的設備很夠用了。」

聊起投資，高東億絕少提起總經分析，倒是對觀察中的公司瞭如指掌，「找到持續成長的好公司，耐心等待股價爆發。」高東億回憶，大學畢業後，投入保險業，獎金時高時低，但只要一拿到薪水就會往股市裡丟，身上只留5千元作為生活費，降低物欲是他累積本金的第一步。

「能改變人生的是投資，不是理財，所以要集中注意力。」他認為，投資前期多的是時間、缺的是本金，也因此多數時間他手上持股不超過3檔，「投資要有主軸，押注10%跟100%的結果天差地遠，我的做法是集中資金重押，才會有效果。」

當然，挑中好股是關鍵，而高東億看好1檔股票後，會花至少半年到1年時間研究。像是2011年他就注意到巴菲特的投資控股公司波克夏，買進美國PC大廠IBM，「我很好奇為什麼股神要買IBM？」高東億研究後發現，產業面臨成長停滯反而會汰弱留強，存活下來的公司競爭力更強大。

「當時看了財報發現，台灣的PC大廠、全球電競NB龍頭微星，保有穩定現金水位、負債持續減少、股價低於淨值，尤其電競市場是一片藍海，微星積極跨入很吸引我。」為了掌握公司競爭力，高東億會親自使用產品、不斷參加電競展來確認。

2014年微星每股稅後盈餘（EPS）年成長率和營收年成長率紛紛由負轉正，他視此為谷底翻轉訊號，以近250萬元本金、平均成本35元，累計買進70張；之後在2016年12月股價80元左右出場。這一戰讓他在26歲就擁有500萬元資產，「買進後股價開始下滑，但我還是有錢就丟，因為公司基本面沒有變壞，缺的是被市場看到的時機。」



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