快訊／台積電漲5元至1005　台股開盤上漲46點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以22380.45點開出，指數上漲45.67點，漲幅0.2％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1005元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌0.5元至196元；廣達（2382）上漲1.5元至288元；陽明（2609）維持平盤來到71.7元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.36元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌138.25點或0.31％，收在44722.06點；標準普爾500指數下跌22.89點或0.38％，收5998.74點；那斯達克指數下跌115.1點或0.6％，收在19060.48點；費城半導體指數下跌74.55點或1.51％，收4853.01點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44722.06
|▼138.25
|▼0.31%
|S&P500
|5998.74
|▼22.89
|▼0.38%
|NASDAQ
|19060.48
|▼115.1
|▼0.6%
|費城半導體指數
|4853.01
|▼74.55
|▼1.51%
資料來源：證交所
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