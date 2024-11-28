快訊／台積電漲5元至1005　台股開盤上漲46點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以22380.45點開出，指數上漲45.67點，漲幅0.2％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1005元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌0.5元至196元；廣達（2382）上漲1.5元至288元；陽明（2609）維持平盤來到71.7元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.36元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌138.25點或0.31％，收在44722.06點；標準普爾500指數下跌22.89點或0.38％，收5998.74點；那斯達克指數下跌115.1點或0.6％，收在19060.48點；費城半導體指數下跌74.55點或1.51％，收4853.01點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44722.06 ▼138.25 ▼0.31% S&P500 5998.74 ▼22.89 ▼0.38% NASDAQ 19060.48 ▼115.1 ▼0.6% 費城半導體指數 4853.01 ▼74.55 ▼1.51%

資料來源：證交所