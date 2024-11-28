黃仁勳欽點！AI新贏家出線　埃森哲靠企業人工智慧致勝

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

在11月20日的NVIDIA第三季度財報電話會議上，黃仁勳表示，人工智慧的下一波浪潮是企業人工智慧和工業人工智慧。同時，他也點名另一個潛在AI贏家埃森哲（NYSE：ACN）。

企業人工智慧是利用人工智慧技術幫助組織提高生產力、改善客戶服務、降低成本、獲得競爭優勢並刺激創新。Alphabet的Google雲端部門認為，企業人工智慧超越了簡單的自動化。它涉及使用人工智慧來解決需要類人智慧的複雜業務問題，例如理解客戶行為、優化物流或檢測詐欺。

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工業人工智慧與企業人工智慧類似，但特定於製造業。它涉及在機器人和供應鏈管理等工業應用中使用人工智慧技術。

自從黃仁勳提到企業人工智慧和工業人工智慧後，NVIDIA就針對這兩個領域銷售產品。NVIDIA的AI Enterprise是一個雲端平台，支援AI代理和生成式AI應用程式的開發和部署。NVIDIA Omniverse協助客戶建置、訓練和部署工業人工智慧模型和機器人。

黃仁勳強調了一些使用NVIDIA AI Enterprise來開發人工智慧驅動的代理商的客戶。他還表示，像埃森哲（NYSE：ACN）和德勤這樣的諮詢領導者正在將NVIDIA AI引入全球企業。

NVIDIA執行長隨後闡述了埃森哲在企業人工智慧方面的舉措。他指出，埃森哲成立了一個新的業務部門，擁有約3萬名接受過NVIDIA人工智慧技術培訓的專業人員。該團隊將協助在全球推出NVIDIA AI Enterprise。

埃森哲也內部使用企業人工智慧。黃仁勳提到了該公司在行銷活動中使用人工智慧代理的努力。他表示，埃森哲正在將這些活動中的手動步驟減少25%至35%。