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Freightos估加關稅要數月才能生效　偉斯普奇看春節前有些搶運貨

▲長堤港。（圖／港務公司提供）

▲Freightos估加關稅要數月才能生效。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導　

在美國股票上市的國際貨運預訂和支付平台Freightos研究主管Judah Levine針對美國總統當選人川普表示將在上任第一天對中國、加拿大與墨西哥加關稅，估計此類關稅也不太可能在 1月20日真正生效，甚至要等候數月時間；偉斯普奇海事諮詢公司(Verspucci Maritime)則估計，在農曆春節前，將會有一些提前裝載的貨。

外籍船公司台灣公司總經理認為，川普放話顯然都是要逼相關國家上談判桌，加徵關稅應該主要是針對美國有生產的商品，例如電動車，美國原本就沒有生產的商品，加高關稅只是增加美國消費者的負擔與製造通膨，截至目前為止，都還沒見到搶運的貨，農曆春節前原本就會有趕出貨狀況，屬於傳統的小旺季，但不看好搶運貨

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屬於以色列新創公司的Freightos分析，儘管通常不需要國會的批准，根據川普過去所依賴的各種貿易法案中的法律部分來實施關稅的過程，從開始到實施需要更長的時間，有時甚至幾個月，

Verspucci Maritime的執行長詹森(Lars Jensen)則在社群平台領英(LinkedIn)上寫道：「這裡需要記住的是，美國規則實際上在多大程度上賦予了他這樣做的權力，如果確實如此，是否可以立即這樣做，或者是否有實施週期較長。 ”雖然時程表可能仍存在疑問，但川普計劃的明確程度將導致美國進口商提前裝載貨物，以應對新的和增加的關稅。

詹森說：「一些進口商可能會在此日期之前提前進口貨物(有些已經這樣做了)，特別是對於時間敏感度較低且進口商擁有多餘倉儲空間的貨物。 ”這將進一步助長春節前的中美貿易高峰期。

Freightos強調新關稅對美國跨境貿易的影響，預計這次加拿大和墨西哥的跨境交通以及公路和鐵路費率也會增加。

大陸央視新聞報導指出，川普表示與中方就芬太尼等毒品問題進行了談判，但毫無進展，由於大量毒品湧入美國，美方將對所有中國進口商品加征10%的關稅。中國外交部發言人表示：中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題，本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼類問題提供了支援。

2019年，中國就宣佈正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。

中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方開展禁毒合作。 美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。

對於川普的「關稅大棒」中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文公開指出，高關稅的後果終將由進口國的消費者和最終使用者來支付；歷史已經表明，一個國家對中國加征關稅並沒有解決這個國家自身所存在的貿易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。 因為最終關稅是由進口國的消費者和最終使用者來支付，它必然導致了消費者支付價格的上升，使用者成本在提高，物價上漲導致了通貨膨脹。

民主黨總統候選人賀錦麗曾指出，經濟學家估計，川普的的計劃將導致一個美國普通家庭每年多出3900美元的開銷。今年11月，全美零售聯合會(NFR)一項研究指出，如果特朗普提出的新關稅計劃實施，美國消費者的年度消費能力可能會損失多達780億美元。

關鍵字： 加關稅數月才能生效春節前搶運貨

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