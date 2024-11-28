欣欣前3季每股賺0.32元　今年比去年好、明年再超越今年

▲欣欣百貨，欣欣大眾。（圖／記者蔡惠如攝）

記者廖婕妤／台北報導

欣欣（2901）今日舉行法說會，欣欣今年前3季合併營收為1億元，稅後淨利為2353.1萬元，EPS為0.32元，董事長尤志煌表示，公司均能依預定計畫達成營運目標，今年會比去年好、明年也會努力超越今年，把所賺的盈餘回饋給股東。

欣欣總經理孟正光表示，公司目前營業商場區分為「前館」及「後館」共2區域，前館為一棟獨棟建物，計有地下1樓至地上5樓等6個樓層，經營包括影城、餐飲、退輔會及梅山鄉農會特產專區等，產權為公司獨有，佔地約4062坪。

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孟正光指出，後館為地下3樓至地上16樓獨棟住商建築物，其中地下2樓、部分地上1樓、2樓等，包括公司本部、國際宴會廳、免稅店、退輔會等，產權為欣欣獨有，占地約5736坪。

欣欣今年前3季合併營收為1億元，稅後淨利為2353.1萬元，EPS為0.32元，在營收占比部分，今年前3季銷貨收入占比56％、影片收入占比29％、租金收入占比15％。孟正光也提到，今年公司均能依預定計畫達成營業目標，前3季稅前淨利達2900萬元，達成率94％。

針對未來展望，尤志煌表示，財報、營運資產上今年都比去年好，今年營運比去年更好，明年會更努力超越今年，把所賺的盈餘回饋給股東。