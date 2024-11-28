統一超搶攻RMN商機　攜手統一資訊打造程序化數位戶外廣告聯播網

▲7-ELEVEN攜手統一資訊推出的程序化數位戶外廣告pDOOH聯播網。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

搶攻RMN（零售媒體聯播網）商機，統一超（2912）攜手統一資訊導入可程序化購買的數位戶外廣告技術，預計今年底前將於超過300家7-ELEVEN門市推出程序化數位戶外廣告聯播網，實現OMO全通路策略。

統一超表示，RMN（零售媒體聯播網）成為當前零售業的熱門話題，眾多海內外零售通路紛紛運用消費數據與觸及顧客的接觸點，來搶攻廣告市場商機，統一超透過全台近萬台的OPEN! CHANNEL數位看板聯播網，將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級，年累計超過10億觀看次數，無論呈現7-ELEVEN門市檔期商品及優惠活動資訊，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊，而在部分設有Live直播的門市，則在重大運動賽事期間，轉換成可即時轉播運動比賽，同時滿足消費者遊逛與娛樂的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一超指出，與統一資訊合作推出的程序化數位戶外廣告聯播網，藉由線下互動進一步搶佔消費者心佔率與好感度，並可導引消費者到社群網站上分享傳散，或透過專屬優惠券帶來實際的購買及品牌APP下載等行為，藉由串聯各式行銷工具，深化「零售媒體聯播網」RMN行銷模式。

統一資訊表示，數位戶外看板有大螢幕呈現的吸睛成效，讓消費者無法略過廣告，容易加深品牌印象，再加上獨家的超商零售數據與GBP (Google Business Profile) 商圈數據，將能達到更為精準的廣告成效，全新推出的程序化數位戶外廣告聯播網，目前已進駐7-ELEVEN雙北生活圈200家門市外，預計年底前可擴及300面數位戶外看板。

此外，統一超也攜手統一資訊全台首創的「在地商家貼文聯播網」，將實體商家的Google地圖商家檔案的最新動態貼文，轉化為廣告看板，首波即與全台7,000家以上7-ELEVEN門市地圖合作，各品牌廣告主可篩選地區、商圈洞察等，透過精準行銷廣告貼文，每月約可創造破億次曝光，讓品牌與企業掌握實體通路消費者的眼球，擴大廣告觸及率。