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畢業接軌職場！國立臺北商業大學百位學生參訪「永慶房屋」體驗VR服務

▲▼永慶房屋,畢業,房仲,VR,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲國立臺北商業大學百位學生參訪永慶房屋的《i+智慧創新體驗館》，超前部署畢業後的職涯道路。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了協助青年學子縮短學用落差、開拓視野認識產業趨勢，永慶房屋歡迎各校青年學子企業參訪，幫助學生提早了解房仲產業，超前部署畢業後的職涯道路與儲備各項職場能力。以國際化與數位創新特色聞名的國立臺北商業大學，11/19、11/26由國際商務系教授黃仲楷帶領百位系上學生參訪有「科技房仲」美名的永慶房屋，實地參訪科技服務體驗場域《i+智慧創新體驗館》！館內結合MR、VR創新科技與房仲服務體驗，讓學生們戴上VR眼鏡，化身房仲經紀人「身臨其境」了解永慶房屋經紀人工作內容。

▲▼永慶房屋,畢業,房仲,VR,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

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▲學生戴上VR眼鏡，化身房仲經紀人「身臨其境」體驗永慶房屋經紀人工作內容。

帶領年輕學子認識房仲業！畢業學姊親授房仲工作心得

永慶房屋人資部資深專案經理陳繼先表示，永慶房屋不只提供消費者誠實、專業的買賣屋服務外，更肩負著將實務經驗傳遞給學生、培育未來人才的使命，規劃豐富的企業參訪內容，除了讓學生認識永慶房屋的核心理念與工作內容福利之外，也提供實習機會讓學生們提早接軌職場，鍛鍊軟實力！為了讓參訪活動更貼近學生，永慶房屋特地找來了臺北商業大學畢業的績優校友陳虹汶與宋芸霈，向學弟妹分享永慶的房仲工作心得。

▲▼永慶房屋,畢業,房仲,VR,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋人資部資深專案經理陳繼先帶領年輕學子們認識房仲業，提早探索未來職涯發展。

規劃海外打工度假「Gap Year」壯遊一下，是許多社會新鮮人的規劃之一。曾到新加坡打工度假的陳虹汶經紀人，以自身的經驗出發，分享海外打工度假利弊。陳虹汶提到，許多人到海外打工，最大的目標是想拚一個高薪機會，但海外的打工機會多數是餐飲服務業，不一定可以實現「高薪夢」，且回台灣後找工作反而比同齡者少了一些工作經驗，提醒學弟妹申請前要好好思考，如果是想要追求高薪，在台灣找業務工作就是一個很好的捷徑。陳虹汶加入永慶房屋之後，在一對一師徒制的幫助下，快速累積專業實力，入行第二年就達成百萬年薪。

▲▼永慶房屋,畢業,房仲,VR,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲臺北商業大學畢業的校友陳虹汶，向學弟分享畢業後的工作職涯與轉職到永慶房屋後的工作心得。

而前幾年才剛畢業的宋芸霈經紀人則是以房仲新人的角度分享業務工作優勢。大學時期就喜歡研究股票的宋芸霈，畢業後先進入證券業擔任營業員，但為了一圓買房夢，選擇轉職到能拚高薪的房仲業務，看準永慶房屋的新人前12個月每月5萬收入保障，並有教育訓練、師徒指導，毫不猶豫地應徵，「一家企業願意在你零經驗的時候就給五萬讓你去闖、栽培你，我覺得沒有什麼好猶豫的！」實際進入永慶後，店長、學長姐不只會分享經驗、傳授知識，更善用永慶團隊合作的工作模式，幫助新人成交。宋芸霈也鼓勵學弟妹運用在學校時間，多嘗試、體驗，幫助提早確定未來工作方向。

拒絕低薪！永慶房屋助攻畢業生接軌職場

「薪水追不上物價上漲、通膨速度，每月薪水與開銷勉強打平，根本很難存到錢！」應該是很多年輕人的心聲，根據勞動部統計，有將近一半大學生畢業後即就業，但人力銀行公布2024年平均月薪，社會新鮮人起薪平均僅3.55萬元。

陳繼先分析，可見其實現在工作並不難找，難的是低薪！拒絕低薪工作渴望高薪收入的青年，永慶房屋從零培育房仲經紀人，除了提供「前12個月每月5萬元」收入保障外，還有專屬的師父指導，幫助新人加速上手工作，歡迎對房地產有興趣的畢業生、社會新鮮人加入永慶房屋的行列。

▲▼永慶房屋,畢業,房仲,VR,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，學生們針對業務工作踴躍發問。
 

關鍵字： 永慶房屋畢業房仲VR永慶房市訊息永慶必知小常識

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