四維航旗下綠舞飯店多角化經營闢財源　擼LALA Sweets進駐松菸

▲綠舞國際觀光飯店董事長藍昕瑩積極多角化經營，綠舞旗下副牌貓咪咖啡廳「擼LALA Sweets」已開設第三家分店。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

疫後兩年國旅業績慘澹，四維航(5608)子公司綠舞國際觀光飯店積極進行多角化經營，開闢財源，旗下貓咪咖啡廳「擼LALA Sweets」今(29)日歡慶台北松菸旗艦店盛大開幕，同步推出2025/1/31前入住綠舞飯店每房加贈一張$100台北擼LALA Sweets折價券。

為貓奴們精心規劃的「擼LALA Sweets」台北松菸旗艦店正式進駐信義區，便捷位置緊鄰松菸文創園區，以超寬敞的40坪活動空間打造舒適擼貓咖啡廳新地標，店內共有挪威森林、曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及金漸層等不同品種的貓咪化身可愛貓店長與客人玩耍互動。

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全店以輕盈甜蜜的馬卡龍粉色系為主軸結合粉藍及粉綠點綴，給人柔和放鬆的沉浸式擼貓體驗。獨家超大墻面的貓咪卡通插畫及貓咪塗鴉櫥窗設計，在繁華熱鬧的信義商圈無論是店內外皆十分吸睛，時尚又可愛絕對讓人打卡美照拍不停。

▲左上圖入住體驗Leaf&Vibe手作美麗的苔球植栽打造植感森活；右上圖綠舞飯店全新推出「SASA Play」超舒壓的灑畫體驗；下圖擼LALA Sweets松菸店提供美味甜點，享受擼貓幸福下午茶。（圖／綠舞提供）

多樣化的餐點提供塔皮酥香的鹹派、奶香四溢的千層蛋糕、必點的貓爪馬卡龍、達克瓦茲等甜點讓客人享受悠閒下午茶。目前擼LALA Sweets全台共有三家分店，分別為宜蘭五結店、台北南西店及新開幕的台北松菸店，齊聚可愛親人的貓咪及美味甜點為喜愛貓咪的民眾提供療癒萌趣時光。目前擼LALA Sweets首家店已有獲利，二號店也已達到損益兩平。

綠舞飯店即日起至2025/6/30(一)推出「新經典假期」一泊四食住房專案，四人入住每人只要$3,598起，入住客房享全新活動SASA Play灑畫及Leaf&Vibe手作苔球植栽2選1；套房或Villa房型享SASA Play灑畫/Leaf &Vibe苔球植栽/和?子/抹茶體驗4選2及虛擬高爾夫體驗。入住還可與園區萌寵們餵食互動、換穿經典浴衣/Hakama文青?暢遊日式園區。

一泊四食品嚐「日光璽舞 壽喜燒·割烹」壽喜燒套餐或蝶舞西式晚餐2選1、擼LALA Sweets擼貓下午茶、宵夜時光及翌日活力早餐。

綠舞飯店攜手台灣世界展望會「紅包傳愛」公益專案在這歲末年終之際誠邀旅人出遊獻愛心，凡於2024/12/1(日)至2025/1/31(五)入住「新經典假期」住房專案，綠舞飯店將捐贈每房營業所得5%做為公益捐款，為台灣世界展望會於宜蘭在地服務的1,500名兒童及家庭募集助學、健康、平安、希望紅包，一起守護孩子們的希望未來，讓他們成為更好的大人。