驗船中心解讀國際海事組織MSC109會議重點　將允許氨做為燃料

▲比利時航商EXMAR將於2026年推出以氨貨物為燃料的遠洋中型氨氣運輸船。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)將於12月2日至12月6日在英國倫敦召開海事安全委員會(MSC)第109屆會議(MSC 109)，為協助航運界因應最新規定，驗船中心(CR)預先整理本次會議重點供海運業界參考，其中具毒性的氨，將允許在特定條件下作為燃料。

CR指出，在船舶溫室氣體減排議題中，氨氣被視為一種具潛力的替代燃料。因此，本次會議預計採納國際船舶載運散裝液化氣體構造與設備章程(IGC Code)修正案，允許在特定條件下，可使用有毒貨品(如氨)作為燃料。這意味著，液化氣體運輸船可將其載運的氨貨物作為替代燃料使用，該修正案預計2026年7月1日生效。

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另為提升使用液化天然氣(LNG)作為燃料的船舶安全，本次亦預計採納國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)修正案，針對燃料艙洩壓管路及消防安全等規定進行調整，以強化2028年1月1日以後建造的LNG動力船舶的安全標準。

▲制定海上自主水面船舶章程(MASS Code)之工作路線圖。（圖／CR提供）

並且考慮到未來將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放的技術、燃料和/或能源，例如生質燃料、風力推進、鋰離子電池等。因此，IMO計畫將持續制定船舶安全使用新的技術和替代燃料的安全監管框架，以推動淨零排放目標的實現。

CR補充，本次會議亦將討論兩個重要議題：一是強化海事網路安全，以防範日益增加的網路威脅和風險；二是研議海上自主水面船舶章程(MASS Code)草案，包含航行安全、防火、探火及滅火、搜救及緊急應變等面向。依據MASS Code工作路線圖，如各項內容成功達成共識，非強制性MASS Code將於明年5月的MSC 110會議獲得採納，並預訂於2032年1月1日轉為強制性章程。

為協助我國航運界即時了解國際海事研議各項會議所採納公約新規定及其最新動態消息，CR將於會議閉幕隔日(12月7日)發布MSC 109會議重點快報，歡迎產業界至CR官網訂閱或加入CR 官方LINE帳號 (ID:@crclass)。