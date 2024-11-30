接下無印、ZARA訂單！南投客製化鞋廠逆勢崛起　奧運鞋再翻紅

▲寬源實業以代工中高端女鞋起家，林義順接班後也自創婚鞋品牌Momentanée，想證明台灣品牌不輸國際。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣曾是製鞋王國，即使工廠外移，如今仍包辦全球6成以上代工，從南投起家的寬源實業也是其中一員。創辦人林坤旺早期不想透過貿易商接單，淪為削價競爭，1980年代便大膽出國到歐洲找訂單，奠下做歐洲中高端女鞋基礎，後來也接下無印良品、ZARA等訂單。

第二代林義順承襲父親的挑戰精神，他自創婚鞋品牌，曾設計總統就職典禮的禮賓人員鞋款，雖然疫情重創婚禮市場，他馬上調整方向，瞄準環保趨勢研發鞋子，今年更完成高難度的奧運中華隊開幕式出場鞋製作。林義順說他從來不怕遇低谷，因為那是再次跳高的機會。

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