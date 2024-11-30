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接下無印、ZARA訂單！南投客製化鞋廠逆勢崛起　奧運鞋再翻紅

寬源實業以代工中高端女鞋起家，林義順接班後也自創婚鞋品牌Momentanée，想證明台灣品牌不輸國際。

▲寬源實業以代工中高端女鞋起家，林義順接班後也自創婚鞋品牌Momentanée，想證明台灣品牌不輸國際。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣曾是製鞋王國，即使工廠外移，如今仍包辦全球6成以上代工，從南投起家的寬源實業也是其中一員。創辦人林坤旺早期不想透過貿易商接單，淪為削價競爭，1980年代便大膽出國到歐洲找訂單，奠下做歐洲中高端女鞋基礎，後來也接下無印良品、ZARA等訂單。

第二代林義順承襲父親的挑戰精神，他自創婚鞋品牌，曾設計總統就職典禮的禮賓人員鞋款，雖然疫情重創婚禮市場，他馬上調整方向，瞄準環保趨勢研發鞋子，今年更完成高難度的奧運中華隊開幕式出場鞋製作。林義順說他從來不怕遇低谷，因為那是再次跳高的機會。

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今年巴黎奧運開幕式，中華隊選手的出場鞋由寬源製作，奧運前記者會由柔道選手楊勇緯示範。（王漢順攝）

▲中華隊選手腳下的深藍色皮鞋，深具台灣特色，瞬間吸引大眾目光。

今年巴黎奧運開幕式上，中華隊選手腳穿香蕉紗結合環保皮革的深藍色皮鞋出場，鞋底側邊紅白配色呼應青天白日滿地紅，配上鞋面原住民圖騰，深具台灣特色，瞬間吸引大眾目光。奧運結束後，負責製鞋的「寬源實業」（後簡稱寬源）詢問電話接不停，執行長林義順高興卻也難為：「很多人打電話、寄E-mail問能不能買，想做紀念，但真的沒辦法，因為鞋子所有權屬於奧委會設計師，但也有很多客戶因此想找我們代工合作，直接寄鞋子照片來給我們報價。」

臨危受命　趕製奧運鞋

奧運鞋雖然不能販售，卻讓過去低調代工製鞋的寬源實業一戰成名。林義順當時不僅臨危受命，接下前個鞋廠做不出來的奧運鞋，還得在3個月內依照設計師概念，找出符合環保主題的鞋墊、皮革、大底並整合成型，手工生產，他坦言：「壓力很大，困難點就是香蕉紗這個天然材沒有彈性，很容易斷，和皮革針車在一起有難度，還不能失敗太多次，因為香蕉紗是手工織的，不便宜，所以不是每個人都有能力或意願去接這個案子。」


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關鍵字： 製鞋台灣品牌奧運鞋婚鞋寬源實業無印ZARA

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