薪水不到35K「為何還很多人搶著做？」　過來人曝5原因爆共鳴

▲原PO好奇，為何有些工作薪水不高，卻依舊熱門？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

大多數人都嚮往擁有一份錢多、事少、離家近的工作，不過近日就有網友好奇，為什麼很多工作的薪水明明連35K都沒有，且還沒什麼發展性，卻依舊熱門？貼文曝光後，引發網友討論，「高薪必然高代價」、「因為有得吃、有得住就好了的觀念的人，可是非常多的」。

有網友在Dcard上，以「為什麼薪水很低的工作卻很多人投」為標題發文，提到有些工作的薪水連35K都沒有，可能只開31K、32K，但為什麼卻依舊熱門呢？她點開徵才頁面後，發現那些職缺其實也不是特別好，很多都是免洗職缺，且工作內容沒特別輕鬆。因此，原PO實在好奇，為什麼薪水不高、沒有發展性，而且還不是輕鬆的工作，仍然有這麼多人搶著做呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為高薪的工作老闆不收，面試也不一定會錄取，只能挑3萬的工作，有沒有想過就是因為高薪工作門檻高，然後競爭又激烈，人不可能一直失業，只能先找低薪的工作做，然後繼續等高薪工作機會比較好錄取」、「當然是騎驢找馬呀，又不是每個人都可以說不做就不做，為了金錢生存下去」、「有人受限學經歷、年齡、身體疾病殘缺等因素，去投超過4萬多的工作也是被打槍」。

其中最熱門的留言，內容則寫道「剛轉職、剛畢業、有家庭、想穩定、不想有壓力。」顯然有不少人認同此說法，其他人也在該則留言底下回應，「我想講的都被你講去了，太真實了！就是這樣」、「不缺錢做健康的」、「有的人就退休了，只想找事情打發時間」。