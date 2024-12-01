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鈊象、健策成難兄難弟！MSCI調整後該如何操作？　這點你必續注意

▲鈊象研發總部。（圖／鈊象提供）

▲鈊象研發總部。（圖／鈊象提供）

文／玩股華安

當談論MSCI指數的調整，我們不僅關注股價波動，還須考慮長期技術面支撐與阻力。季線作為中期多頭走勢的基準，當股價跌破此線時，可能預示中期空頭修正。對於新納入MSCI的健策與鈊象，投資者應關注其是否能重新站上調整日的收盤價，以預測後續走勢。

全名Morgan Stanley Capital International(原稱摩根士丹利資本國際)，現更名為明晟公司，是全球首家指數公司之一，與富時集團（FTSE Group）和標準普爾（S&P 500）齊名。MSCI編製全球各國上市公司的指數，被全球超過1370支ETF追蹤，相關標的價值超過15兆美元。

MSCI每年在2月、5月、8月、11月進行指數權重和成分股的調整，其中2月和8月為季度調整，5月和11月為半年度調整。調整結果及生效日期會提前在MSCI官網公布，大幅調整成分股常在生效日當天進行，例如：2024年11月25日的13:25至13:30（最後五分鐘集中搓合），而在這時都會因調整成分股而出現更大量成交。

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2024年11月，台股在MSCI全球新興市場指數中權重維持18.70%，在MSCI亞洲除日本指數中微調。成分股變動：新增鈊象(3293)和健策(3653)，刪除華邦電(2344)。

11/25 鈊象(3293)和健策(3653)兩檔被MSCI所新增的股票均出現大量成交，而11/26均出現大幅下挫，以技術型態來看，11/25大量形成了大壓力。

觀察後續能不能在短期重新站回，兩檔個股目前均在季線支撐上，然而過去因市場期待MSCI調整前，能使鈊象與健策獲得買盤支撐，而在MSCI調整過後，又跌破「MSCI調整的大量點位」(MSCI調整當日收盤價)，使後續行情變得不太樂觀，接著兩檔股票都拉回到基本面、籌碼面來檢視。

先從鈊象來看，以第三季來說毛利率96%、營益率57%，單季獲利7.71元，且十月營收持續成長，稅前淨利10.18億元，每股稅前盈餘3.6元，基本面相當強勁，籌碼面來看，大戶持股持續下降，散戶股東人數也再上升，使多方力道的延續性多少出現了些疑慮，若十一月營收無法維持高檔，使股價出現修正機率相當大。

而健策來看，第三季毛利率38.13%、營益率27%，單季EPS:5.39，雖然獲利已相當不錯，但以本益比來看，相較於雙鴻、奇鈜來說，雖然健策毛利率、營益率比它們高出將近10%的水準，但本益比硬是比雙鴻高出一倍，籌碼面來看健策大戶的持股高達74.69%，散戶持股僅4.14%，短期來看依舊有望在季線附近盤整，但要隨時注意大戶籌碼的變化，未來盤整過久，將使技術型態上出現頭部，而出現本益比上的修正。

在談論MSCI指數調整對台股的影響時，不僅要關注股價波動，還應考慮到長期的技術面支撐與阻力。過去60天收盤價的平均值，常被視為季線或生命線，這是判斷股票中期趨勢的重要技術指標。對於中期多頭走勢的股票，季線作為一個關鍵的操作基準線，提供了強力的支撐。然而當股價跌破這條季線時，通常意味著股票可能進入中期的空頭修正格局。

被納入MSCI的健策(3653)與鈊象(3293)，在近期被許多散戶投資人當作擁有保護傘的績優股進行投資，然而投資者在進行操作前，應特別注意這些變化，尤其是MSCI調整當日收盤價，後續股價能否站穩在其之上。MSCI調整後，這兩檔股票將不再擁有MSCI保護傘，使股價回歸正軌。若這些股票基本面無法再向上成長，價格下跌風險將會大增，後續若跌破季線，需考慮是否需要進行調整或設立止損點以保護資本。

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關鍵字： 鈊象健策

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