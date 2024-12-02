台航3年12艘新節能船　平均每艘增值逾5百萬美元、合計逾6千萬美元

▲台航董事長劉文慶透過分年造新船與汰換舊船，讓公司船隊95%都是節能船。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

根據克拉克森研究公司今年10月底公布的新船價格指數，較2020年底的低點上漲了52%，業界估算，台灣航業公司(2617)近3年分批完工交船的12艘散裝船，如果以二手船出售，每艘至少可以賺500萬美元，也就是合計增值超過6000萬美元，約19.44億台幣；而公司持續分年造船計畫，今年初訂造2艘4萬載重噸輕便型節能船，明年1月中將簽約訂造2艘6.4萬噸超輕便型節能船。

台航長期以來的分年造船與汰換舊船計畫，讓公司目前擁有的21艘散裝船，平均船齡僅4.7年，且因長期在日本造船工藝優秀的大島與名村造船廠造船，每艘船約可較市價低廉約60萬美元。

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目前台航21艘散裝船當中，僅1艘船齡12年的6.4萬噸「台達輪」不屬於節能船，公司原本計畫在今年內出售該船，進行汰換，但因船隻是自備吊桿的超輕便型船，將是烏克蘭重建熱門船型，台航高層決定延後賣船計畫，留下來多賺幾年烏克蘭重建財。

美國總統當選人川普誓言上任後將在24小時內終結俄烏戰爭，11月27日宣布指派他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格(KeithKellogg)擔任總統特助和烏克蘭及俄羅斯特使，將告知烏克蘭，不上談判桌就斷援助。

今年2月中歐盟執行委員會曾提出報告，估計未來10年，烏克蘭重建和復原的總成本為4860億美元，約新台幣15.2兆。而台航擁有12自備吊桿的超輕便與輕便型船，公司的節能船隊擁有相當高的市場競爭力。

台航還擁有中油觀塘港LNG拖船25年合約，建造的5艘拖船與2艘交通船，已於2023年4月完成交船營運，享有穩定獲利，公司也將持續拓展相關代營業務。

另台航經營的台澎客運航線，去年9月新造「澎湖輪」開始營運，今年如果不是颱風多，已經小有獲利，目前估計全年可達到損益兩平，不像過去「台華輪」期間，一年要貼3、4千萬元，公司方面表示將加強行銷擴展客源，希望明年可以開始擁有獲利。

台航今年上半年有1艘6.4萬噸新船交船，7月交1艘4萬噸散裝船，8、9月各交1艘4萬噸及6.4萬噸新船，第三季本業獲利拉高，業外出售兩艘舊船獲利約70萬美元，前三季營收33.06億元，較去年增加約3.92億元，年增13.43%，營業毛利約新台幣13.71億元，較去年增加約3.55億元，成長34.97%，稅後淨利約9.79億元，EPS2.35元。

今年新交的4艘新船，毛利率都在三成以上，將貢獻明年全年營收與獲利。另台航今第二季EPS當中有陽明(2609)股利每股2元貢獻EPS0.17元，陽明今年EPS估計將超過18元，如果配發四成股利，會有7元以上股利，可貢獻EPS約0.62元。