國際遊艇展參展遊艇創新高　12艘遊艇成交、銷售金額約5億台幣

▲台灣國際遊艇展首次首次以全戶外場地形式在四大碼頭區舉辦。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際遊艇展昨(1)日在高雄閉幕，本屆展會首次以全戶外形式，於亞灣、嘉信、亞果及第三船渠等四大碼頭區舉辦，吸引來自12國77艘船艇展出，創歷屆新高，參展廠商捷報頻傳，共有12艘遊艇成交，展現市場活力。

今年展出還包括相關零配件、碼頭管理系統及裝潢工具等設計及服務，也讓國際遊艇業界親眼見證台灣作為國際豪華遊艇製造重鎮的產業實力與創新量能。

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為期四天的展覽吸引來自越南、新加坡、泰國、日本、巴西等42個國家及地區超過351名國際買家，以及近1.4萬名業界人士參觀，展覽氣氛熱烈。

本屆展覽邀請到來自義大利遊艇公會、新加坡ONE°15濱海俱樂部、Republic of Singapore Yacht Club、越南胡志明市電腦公會、日本JSP、菲律賓ALS海洋中心等多位國外重要遊艇、產業協會高階主管及金字塔頂端遊艇買主親臨現場，深入了解台灣近年遊艇產業的發展，也強化台灣遊艇產業在全球市場中的影響力，成為台灣遊艇產業拓銷國際市場的重要平台，並成功協助廠商開拓商機，提升國際知名度，並促成多項合作的洽談。

本屆展覽展出來自義大利、美國、英國、法國、芬蘭等12國77艘遊艇，義大利Azimut及Sanlorenzo與台灣東哥Ocean Alexander世界三大豪華遊艇品牌齊聚，世界頂端海上豪宅同場交流，也讓國內外參觀者嘆為觀止。

陸域方面，展出遊艇相關周邊零配件如：航儀、天線、螺旋槳、五金零配件等，完整呈現台灣遊艇產業上下游供應鏈，展現台灣遊艇製造的堅強實力。

展覽期間辦理開幕典禮暨交流餐會、遊艇試乘、夕陽派對、船廠參訪、買主洽談等多場活動，增進業者間的交流，與買主的互動。其中船廠參訪部分，邀請IBI、Powerboat、Yacht Style等國際重要媒體記者及國外訪賓前往國內遊艇大廠東哥、嘉鴻及嘉信參訪，透過近距離接觸了解台灣遊艇工藝的卓越技術，進一步提供國際市場對台灣遊艇產業的信任與肯定。

▲各碼頭區頻傳成交喜訊。（圖／貿協提供）

在本屆展覽中除了豪華遊艇，我國廠商更展出多款近年積極開發的無人駕駛科技，包括科建鋁船與雷虎科技合作的SEASHARK系列無人艇，及哥倫遊艇的Piranha 9匿蹤無人船，都是本屆展覽的精采亮點。其中Piranha 9無人船獲得中南美洲及阿拉伯買主青睞，並已安排後續洽談與訪廠行程，未來商機可期。

台灣公主遊艇則攜手日本品牌NJM展出NSC265型號船艇，成為本次展覽唯一配有活魚艙空間的船艇，吸引釣魚愛好者及買主的熱烈詢問；紅牡蠣展出具備永不沉沒專利設計的Stabicraft 1550；大方船舶的SolasJet噴射動力引擎，獲得韓國買主的詢問並徵詢報價。同時，為因應永續發展，保力馬推出整合太陽能、風能與氫能等多元能源技術的零碳排遊艇，展現台灣遊艇產業對永續發展的承諾與創新。

參展廠商也頻頻傳出遊艇成交捷報，展現台灣遊艇產業的充沛活力，也擦亮高雄作為台灣遊艇之都的招牌。傳出成交捷報的廠商包含：位於亞灣／嘉信碼頭區的東哥的28L、隆洋遊艇Ruby 72、奎隆實業Hylas 44；亞果碼頭區的Princess V50、Antares 11 FLY、SX 320 GTC、SX 205、XO EXPLR 9；第三船渠的KING FISHER 697、Stabicraft 1550、科建鋁船2艘650HT系列快艇。其中SX 320 GTC及SX 205為買主特地自北部南下看船並現場成交。同時，錚儀遊艇代理的Azimut Magellano 60則是透過本次遊艇展辦理交船儀式，顯示本屆遊艇展成為遊艇業界爭取銷售的重要舞台，也提供國內民眾進一步認識遊艇休憩的機會。

▲參展廠商使出渾身解數透過展覽爭取更多商機。（圖／貿協提供）

本展由經濟部國際貿易署與高雄市政府共同主辦，中華民國對外貿易發展協會執行，經濟部、海洋委員會及交通部指導，航港局協辦，並獲得台灣遊艇工業同業公會、台灣港務股份有限公司與中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會的支持。政府與業界攜手推動遊艇產業，進一步鞏固台灣在國際遊艇市場的重要地位，為未來產業的發展奠定更堅實的基礎。