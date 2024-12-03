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台新銀行加入FIRST　台灣首家

▲▼ 台新金,台新銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）旗下台新銀正式加入國際資安事件應變小組論壇（Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST），成為台灣首家加入該組織的金融機構，不僅開啟臺灣金融業參與全球資安聯防的新篇章，更積極展現台新銀行對客戶承諾提供可信任數位金融服務的決心。

FIRST是全球最大的資安事件應變與協作組織，涵蓋逾100多個國家、超過700個成員團隊，組織成員包含政府、企業及學術機構，共同致力於成員間的合作與情資共享，以應對日益嚴峻的網路威脅，目前在台灣僅有20多個頂尖企業及政府單位加入。

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台新銀行獲得FIRST組織成員的推薦，並通過資安事件應變能力的訪查後獲准加入，代表台新銀行的資安聯防生態系已擴展至全球，更證明台新銀行的資安防護程度及事件應變能力已達國際認可的水準，展望未來，台新銀行將透過FIRST與全球資安團隊聯防合作，共享威脅情資，提升應對網路攻擊與挑戰的能力，進而強化數位金融的服務韌性。

台新銀行認為，資安議題已是不對稱競賽，不僅取得多項資安國際標準驗證與永續資安獎項，更主動與優秀團隊合作應對變化複雜的網路威脅，積極參與國內外資安聯防組織，攜手與各產業發起成立資安主管聯盟，透過社群活動響應與推動臺灣產業發展與聯防，逐步建構資安聯防生態系。

關鍵字： 台新銀行資安金融機構全球組織韌性

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