歲末檢視保障　國壽陪伴三明治族群勇敢面對癌症與長照挑戰

▲國泰人壽「美利滿溢」專案，滿足三明治族群保障需求。

圖、文／國泰人壽提供

年末將至，是時候展開年度保險新規劃！上有老、下有小的典型三明治族群平時工作、家庭多頭燒，如何規劃合適保障與財務準備成為當務之急。根據國泰人壽「2024人生風險趨勢調查報告」指出，面對疾病風險時，因醫療通膨與科技進步，過半(50.5%)國人自認財務準備不足，面對龐大的醫療自費支出也備感壓力。

此外，根據衛福部統計，癌症連續42年位居國人十大死因之首，「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」也顯示，24.6%癌症患者自費治療超過百萬元。另外，2021年全台失能人口中有62.8%是因後天疾病所致，譬如：嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等疾病，且隨著超高齡社會即將來臨，2026年長照需求人數將突破百萬，顯示抗癌與長照的需求準備迫在眉睫。

新式癌症療法、類長照與壽險保障一次滿足

國泰人壽為體恤三明治族群一整年的辛勞，特推出兼顧保障提升與資產累積的「美利滿溢專案」，以補強癌症和類長照的保障缺口，並可依照預算需求選擇不同保障額度。以40歲男性投保「美利康愛利率變動型美元終身保險(定期給付型)(外溢型)」繳費10年期，保額15萬美元，以及「滿溢寶特定傷病定期健康保險(定期給付型)(外溢型)」繳費20年期，保額100萬元，假設美利康愛宣告利率每年皆為4.05%且美元兌新臺幣匯率為1:32，專案年繳保費約22.8萬元，即可享有壽險、5項新式癌症療法、12項需長期照護之特定傷病保障。

以下假設3種獨立理賠情境：

(1) 若49歲罹癌並接受免疫細胞療法，可獲約513.6萬元特別治療保險金，用以支撐罹癌治療花費，讓保戶安心接受治療。

(2) 若80歲時罹患嚴重阿茲海默氏症，因保戶於滿溢寶繳費期滿後10年尚未罹病，故可於70歲先領96萬元的無理賠關懷保險金，再於80歲再領100萬元特定傷病保險金，其中特定傷病保險金可採分期給付，減輕長期照護壓力。

(3) 若保持健康至85歲身故，可領取約615.6萬元身故保險金，若選擇分期定期給付，美利康愛的預定利率為2.50%並選擇分30年給付，總計可領取約860.8萬元的保險金，延續對家人的愛及照顧。

好運美利much抗癌還抽好禮

國泰人壽為提升客戶保障，即日起至12/25止，凡投保美利康愛並完成線上問卷者，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 16 128G、7-11電子購物金等好禮。快趁歲末年終檢視自身保障，以應對突發狀況，減輕財務壓力外也能提升生活品質！