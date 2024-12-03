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台灣虎航股價再飛高　今起招募商用機師

▲▼台灣虎航宣布，即日起至12月22日23:59分止招募商用機師。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航招募商用機師。（圖／台灣虎航提供）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）掛牌以來股價表現亮眼，今日盤中再衝上84.7元新高價，投資人樂翻天，隨著後市前景看好，虎航今也宣布將招募CPL商月機師，錄取後預計2025年5月報到。

台灣虎航是台灣唯一低成本航空公司，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，今年11／26也開航宮崎，成為日本第20個航點，也將於明年1／21開航高雄-新千歲航點，布局南台灣市場的腳步不停歇。

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台灣虎航於11／29正式改列一般板上市，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司的目標邁進，為迎接全球旅運持續旺盛，即日起至12／22公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照，總飛行時數250小時以上尤佳等條件。

展望未來，台灣虎航表示，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，新航點及航線也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，法人估Q4可望出現淡季不淡的現象。

台灣虎航也將推出包括個人化服務推薦、升級會員忠誠計劃，旅客將可於購票時同步訂購飯店、交通票券及門票等，升級客戶體驗享受無縫的旅遊安排；同時也將利用大數據分析，為旅客提供從訂票到搭機的全方位個人化服務推播，推薦相關票券、自助報到、免稅品選購等，幫助旅客找到最合適的旅遊產品，進一步增加附加收入。

台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。

關鍵字： 台灣虎航股價機師

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