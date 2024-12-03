嘉鴻「Horizon V77 CMY」獲年度遊艇獎　符合娛樂漁船市場主流需求

▲嘉鴻「Horizon V77 CMY」獲年度遊艇。（圖／學會提供）

記者張佩芬／台北報導

中國造船暨輪機工程師學會今(3)日上午選出2025年船舶獎後與特色船舶獎後，下午選出嘉鴻遊艇「Horizon V77 CMY」為年度遊艇獎，特色遊艇獎則由嘉信遊艇的「66I001」、唐榮遊艇的「Nordhavn 625」與科建鋁船「科建1號」獲得。

該學會長期致力於促進國內船舶與遊艇產業的全方位發展，結合先進設計技術與藝術美學，提升社會對該領域的認識與支持。同時積極推廣海洋休閒文化，致力於提升台灣船舶與遊艇產業在國際市場的競爭力與知名度。

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為表彰優秀創新成果，學會特別設立了「年度船舶獎」、「特色船舶獎」、「年度遊艇獎」及「特色遊艇獎」。這些獎項旨在從當年度國內船廠新建造的船舶與遊艇中，甄選出兼具設計創新與技術突破的傑出作品，以肯定建造團隊的努力與成就。

現任理事長江茂雄是台灣大學工學院院長，他表示，船舶與遊艇產業是台灣海洋經濟的重要基石，其發展不僅影響海洋運輸和休閒旅遊，更牽動海洋科技等相關領域的進步；他強調，這些獎項的設立，不僅為了嘉獎在技術創新、設計美學、能源效率和永續發展等方面表現卓越的作品，更期望能激勵業界精益求精，為產業注入更多創新活力。透過選拔與表彰活動，學會希望向國際展示台灣造船與遊艇製造的技術實力與創新能力，進一步鞏固台灣在全球市場中的重要地位。

經濟部產業發展署委託中國造船暨輪機工程師學會今日於台大工科海洋系舉辦2025年度船舶獎及遊艇獎選拔決選，並選出本年度的優秀作品如下：

2025年度船舶獎得主為台船「雲林艦」，特色船舶獎由中信「航港1號」、新昇發「崧和1號」、久慶「白沙之星2號」獲得。

▲獲得特色遊艇獎的包括左上圖科建「科建一號」、右上圖唐榮「Nordhavn 625」與下圖的嘉信「66I001」。（圖／學會提供）

2025年度遊艇獎得主為嘉鴻「Horizon V77 CMY」，5特色遊艇獎由嘉信「66I001」、唐榮「Nordhavn 625」、科建「科建一號」獲得。

本年度船舶獎及遊艇獎選拔活動經歷初審與決選兩個階段後，成功揭曉各類獎項。初審會議於11月21日在中國造船暨輪機工程師學會會所舉行，由國內造船界的學術與產業專家嚴謹評選，最終推薦4艘船舶與4艘遊艇進入決選階段。

今日的決選會議特邀第一階段入圍的船艇廠代表至台灣大學工程科學及海洋工程學系會議室，分享各自新船的設計理念與技術創新。經由產官學研專家組成的評審團審慎評估與熱烈討論後，最終評選出「年度船舶獎」、「年度遊艇獎」，以及「特色船舶獎」與「特色遊艇獎」等多項榮譽，表彰本年度國內船艇建造的卓越成就。

評審評論指出，嘉鴻獲年度遊艇獎的「Horizon V77 CMY」，後甲板寬敞的釣魚區是Ｖ77最具特色的設計亮點，液壓活動式船艉使空間利用多樣化，強化結構的望台甲板可加裝舷外托架，無論放置小艇或從事水上活動都能輕鬆愜意。



遊艇設計符合國內逐漸興起之娛樂漁船市場主流需求，開啟遊釣兼海上私人迷你遊輪、雙拼型高單價市場。另嘉鴻遊艇集團與世界知名遊艇設計師Jonathan Quinn Barnett 合作開發的 V77 是專為美國市場開發，提高我國遊艇的國際知名度。

「年度船舶獎」與「年度遊艇獎」的報名申請截止日期為每年11月15日，凡於前一年11月1日至當年10月31日期間，在中華民國境內船廠完工的新造船舶與遊艇，均可參加甄選。獲獎作品的相關團隊，包括船東、船廠或設計單位，將於次年度(2025年)的學會會員大會中獲頒獎座，藉此表揚其對推動國產船舶與遊艇發展的傑出貢獻。學會歡迎國內各船廠踴躍參與此具影響力的產業盛事，共同推廣國內船舶與遊艇的創新實力，攜手提升國際能見度。