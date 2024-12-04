快訊／台積電漲15元至1070　台股漲172點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（4日）以23126.08點開出，指數上漲98.62點，漲幅0.43％。隨後漲勢擴大，台積電漲15元至1070元，指數漲172.51點至231799.97點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1065元，漲幅0.95％，開盤1分鐘持續上攻，上漲15元至1070元；鴻海（2317）上漲1元至197.5元；廣達（2382）上漲1.5元至294.5元；陽明（2609）下跌0.3元來到75.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.46元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌76.47點或0.17％，收在44705.53點；標準普爾500指數上漲2.73點或0.05％，收6049.88點；那斯達克指數上漲76.96點或0.4％，收在19480.91點；費城半導體指數下跌19.46點或0.38％，收5035.86點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44705.53
|▼76.47
|▼0.17%
|S&P500
|6049.88
|▲2.73
|▲0.05%
|NASDAQ
|19480.91
|▲76.96
|▲0.4%
|費城半導體指數
|5035.86
|▼19.46
|▼0.38%
資料來源：證交所
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