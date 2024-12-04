快訊／台積電漲15元至1070　台股漲172點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（4日）以23126.08點開出，指數上漲98.62點，漲幅0.43％。隨後漲勢擴大，台積電漲15元至1070元，指數漲172.51點至231799.97點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1065元，漲幅0.95％，開盤1分鐘持續上攻，上漲15元至1070元；鴻海（2317）上漲1元至197.5元；廣達（2382）上漲1.5元至294.5元；陽明（2609）下跌0.3元來到75.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.46元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌76.47點或0.17％，收在44705.53點；標準普爾500指數上漲2.73點或0.05％，收6049.88點；那斯達克指數上漲76.96點或0.4％，收在19480.91點；費城半導體指數下跌19.46點或0.38％，收5035.86點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44705.53 ▼76.47 ▼0.17% S&P500 6049.88 ▲2.73 ▲0.05% NASDAQ 19480.91 ▲76.96 ▲0.4% 費城半導體指數 5035.86 ▼19.46 ▼0.38%

資料來源：證交所