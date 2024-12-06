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套餐加價購真的划算嗎？「商人的陷阱」讓你買更多！

▲商人陷阱!加價購真划算?（圖／不管啦！給我錢）
▲商人陷阱!加價購真划算?（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

你是否有注意到，自己在日常購物中，早已不知不覺落入商人的設計圈套？這些陷阱無處不在，從大型賣場到便利商店，甚至小型藥妝店，商家巧妙的行銷手法，讓消費者不知不覺花費更多。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，深入剖析商家常用的銷售手法，並提供實用的聰明購物建議。

結帳區誘發衝動消費的巧妙安排
 你是否在結帳區排隊時，忍不住拿起口香糖、糖果或小瓶飲料？根據市場研究公司IRI的數據，僅結帳區域的商品銷售額每年就高達60億美元。這些看似不起眼的小商品，其實是商家利用消費者「購物疲勞」心態設計的陷阱。
當消費者在結帳隊伍中等待時，因購物過程感到疲憊，意志力減弱，防備心理降低。此時，價格低廉且體積小的商品便格外具有吸引力，讓人不知不覺就將它們放入購物車。

商品擺設的背後邏輯
 賣場中的商品擺設看似隨機，實則處處充滿心機。例如，義大利麵總是與番茄醬相鄰，牛奶旁邊放置麥片，這些都是「交叉銷售」策略的典範。商家利用商品的相關性，誘導消費者同時購買多種商品，進一步增加購物籃的數量。
這些排列方式雖然看似簡單，但背後藏著精密的心理學研究，目的就是讓消費者在不經意間購買更多商品。

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常見的消費陷阱
 1. 製造稀缺感
 「限量」「限時」等促銷標語經常出現在商店中，這是商家利用消費者的「FOMO心理」（Fear of Missing Out），即害怕錯過的心理。當看到「只剩最後10件」時，消費者會不由自主地加快購買決策，害怕錯過這次機會。

2. 價格錨定
 服飾店常用的「價格錨定」策略，先展示一件昂貴商品，再擺放一件看似打折的商品，讓後者看起來更加划算。但實際上，這些折扣商品的「原價」可能只是商家設置的心理誘導，實際價格並未真正降低。

3.加購陷阱
 速食店、咖啡廳等場所經常提供「加價升級」選項來吸引消費者。例如，只需多花幾十元便能升級套餐或加購商品。這種策略讓消費者認為自己獲得更多價值，但實際上，那些額外的商品可能並不是自己真正需要的。

應對策略守住荷包
 • 購物清單
 進店前列出清單，並明確購買商品的品牌和規格，避免隨意購物。
• 冷靜思考小商品
 對結帳區的小商品多問自己一句：「我真的需要它嗎？」
• 警惕稀缺感話術
 面對「限量」「限時」等促銷標語保持冷靜，避免心理壓力的驅使下，衝動購買。
• 查證廣告詞彙
 提高對「醫學證明」「百分百天然」等模糊詞彙的警覺，確保商品品質符合自身需求。

另外針對結帳區的健康問題，一些國家和地區已採取行動。英國部分超市已取消收銀台前擺放糖果的做法，美國加州柏克利市更通過了「健康結帳」法令，規定超市結帳區只能放置果乾、堅果等健康食品。這些措施一方面保護了消費者的健康，但也促使商家尋找新的行銷方式。

消費是生活中的重要一環，但了解商家的行銷手法，才能讓你在購物時保持清醒，避免落入消費陷阱。精明購物的關鍵在於警覺與理智，當你意識到這些設計圈套的存在，就能更有效地守住自己的荷包，為理性消費鋪平道路。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 商人陷阱衝動購物交叉銷售稀缺感搭配銷售

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