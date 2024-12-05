榮成11月營收年增6％　看好紙價後市繼續維持上行態勢

▲榮成紙業。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

榮成（1909）今日公告11月營收，單月合併營收為41.76億元，年增6.62%％，受業外匯損影響，合併稅前虧損5867萬元，每股稅前虧損0.05元；累計今年前11月合併營收為436.27億元，年增2.98％，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。

法人表示，中國11月在一系列刺激經濟政策推動下，製造業PMI在景氣區間上行，擴張步伐加快，製造業市場活躍度增強；中國工紙市場從10月十一長假後開始，在玖龍等龍頭紙企持續拉漲，各大中小紙企積極跟漲，市場漲價氛圍濃郁，下游包裝紙箱廠採購備貨積極，紙企庫存普遍呈下降趨勢，較低庫存對工紙價格提供支撐。

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法人指出，中國11月在雙11電商節及政府帶頭做多刺激終端消費挹注下，工紙價格頻頻上調且出貨暢旺，除了需求增量帶動，也受連續五個月進口紙到港量持續減少影響。

市場普遍認為，由於擔心川普明年1月就職後對大陸商品徵收高額關稅，部分美國零售商正在增加採購來自於中國的商品訂單，以期望在徵收關稅前提前備貨，短期內將帶動大陸出口好轉，華東、華南工紙市場直接受惠。

另一方面，中國出台各類刺激經濟政策不斷，從7月份開始的家電補貼，到9月底發佈的降息降准、下調存量房貸款利率等，持續提振產業鏈上下游市場信心。

展望後市，法人指出，近期人民幣貶值，中國進口紙貿易商拿貨謹慎，進口紙到港量預期將維持目前低位水準。成本方面，廢紙價格走勢與原紙價格走勢基本一致，廢紙價格將起到底部支撐作用，目前紙企庫存處於歷史低位，有利後市繼續挺價，預期12月市場繼續維持上行態勢，後續春節訂單釋放情況將成為行情走勢關鍵。