推亞洲資產管理中心　金管會開放高資產客戶外國債可借外幣

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為推動我國發展為亞洲資產管理中心，在「留財與引資」並重方向下，金管會加速推動私人銀行業務計畫，開放獲准辦理高資產客戶財富管理業務之銀行得受理高資產客戶以本人持有之外國債券、境外結構型商品，以及外幣計價結構型債券等3項金融商品為擔保辦理外幣授信業務。

金管會銀行局統計資料顯示，目前12家獲准辦理高階財管2.0的銀行資產管理規模約為1.2兆元，總客戶數為1.1萬人，其中持有之外國債券（BB級以上）為399億元、境外結構型商品0.32億元，外幣計價結構型債券16.68億元，合計為416億元，占資產總規模為3.26%。

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先前金管會就已經開放銀行辦理自益特定金錢信託受益權質借業務，此次係就非採信託方式投資之外幣金融資產開放，所開放的外幣金融資產類別包含：(一)外國債券(含公債、公司債、金融債券)，發行人或保證人或債券之評等，達BB級以上；(二)保本型境外結構型商品或外幣計價結構型債券，發行人或保證人或商品評等，應達BBB級以上。

此外，銀行不得以其本身及其海外分支機構、控股公司、母行、總行或同集團其他國家聯行發行之外幣計價債券或境外結構型商品作為擔保授信之擔保品，但為擔保其債權，得為副擔保品。

