調查：安心退休存款1057萬元　運用ETF投資比例逾5成

▲富邦投信發布「國人安心樂活享退調查」研究成果，左起富邦投信董事長黃昭棠、台經院董事長吳中書、證基會董事長張傳章。（圖／富邦投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中華經濟研究院、富邦投信公布2024年「國人安心樂活享退調查」發現，在已退休族群方面，相較於理想可安心退休的存款1,057萬元，受訪者平均實際累積的存款686萬元，兩者僅差距371萬元、運用ETF進行投資理財的比例均持續增長；根據2017-2024調查結果顯示，未退休族群運用ETF的投資比例，從1.96%大幅擴增至55.7%，而已退休族群則是從1.44%上升到38%

中華經濟研究院與富邦投信自2017年至今，每年持續針對國內25歲以上不同世代的民眾，在財務收支、退休準備、理財工具及預期偏好等四大面向，進行「國人安心樂活享退調查」；藉由電話及網路問卷方式進行抽樣調查分析，以期能掌握臺灣民眾在退休準備及財務布局的需求趨勢軌跡，作為未來在政府政策擬定及國人退休規劃的參考。

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今年調查以下兩大發現，發現一：國人仰賴政府退休金的程度略為降低，退休儲蓄與投資逐漸受到重視，但退休規劃準備度仍不足

根據過去的「國人安心樂活享退」問卷調查結果，不論是已退休或未退休的國人，多數仍相當依賴「政府退休金」作為退休後的收入來源。其中，在已退休族群方面，政府退休金是主要收入來源（占比59.6%），其次則分別為個人儲蓄（占比44.5%）與投資收入（占比28.8%）；在未退休族群方面，主要收入來源則為個人儲蓄（占比62.7%），其次則分別為政府退休金（占比53.5%）及投資收入（占比53%）。

在退休金的理想目標與實際累積方面，不論受訪者是否退休，皆顯示國人對於退休財務的規劃與現實存有明顯差距。在已退休族群方面，相較於理想可安心退休的存款1,057萬元，受訪者平均實際累積的存款686萬元，兩者僅差距371萬元；然而，在未退休族群方面，理想可安心退休的存款為1,348萬元，平均實際累積的存款324萬元，兩者缺口高達1,024萬元。因此，隨著國人對於財務規劃的需求日益增加，建議國人應及早進行個人理財投資計劃，降低對政府退休金的依賴，以擴展退休後擁有更豐裕的財務保障。

發現二：運用ETF進行投資理財的比重持續上升；雖月配型ETF受到關注，但多數仍以季配型ETF為主

受訪者不論是否退休，運用ETF進行投資理財的比例均持續增長；根據2017-2024調查結果顯示，未退休族群運用ETF的投資比例，從1.96%大幅擴增至55.7%，而已退休族群則是從1.44%上升到38%。若再依照不同年齡層的ETF投資比重來看，隨著數位金融平台和投資教育的普及，年輕族群在ETF投資比重的成長最高，不僅反映出年輕人對ETF產品的接受度廣，亦表示年輕世代對於多樣化、低成本和高流動性投資選擇的偏好，更加深在ETF投資產品的成長。

其中，配息型ETF的投資熱度持續升溫，高達86.13%的受訪者表示曾購買這類投資產品；尤其季配型ETF以50.73%占比居首，月配型占比25.12%則位居第二，顯示市場提供配息產品的選擇性不斷地多元普及，具備固定收益及穩定靈活現金流特性的ETF相當受到投資人喜好。

為因應超高齡社會對於退休儲蓄的需求準備，富邦投信鼓勵，民眾儘早培養投資理財及資產管理概念，建議推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，透過滿足一定條件的投資人得享有長期投資的租稅優惠，作為促進資本市場發展、保障退休生活的有效工具，不僅可減輕勞保老人年金制度的財務壓力，也能促進全民理財的風氣養成，為臺灣經濟與社會發展奠定更穩固的基礎。

同時，針對勞工自行提撥的部分，建議參考私校退撫新制、提高自願提撥比例，以鼓勵民眾重視理財規劃、強化退休生活財務保障，並建立具稅賦優惠的「退休儲蓄自選平台」，適度開放金融機構參與提供多元退休儲蓄商品，讓國人得以善用多元退休理財工具，提升退休金管理的效能與靈活性。